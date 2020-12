Miss Lorraine 2020 : le drame vécu par Diane Febvay avant son élection

MISS LORRAINE. A seulement 19 ans, Diane Febvay représente la Lorraine à Miss France 2021. La veille de son élection régionale, elle a perdu sa mère. Son portrait.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h33] Diane Febvay défile en portant l'écharpe de Miss Lorraine à l'occasion du concours Miss France 2021. Elle espère succéder à Clémence Botino et obtenir le titre tant convoité par les 28 autres candidates. La jeune femme de 19 ans est originaire du village de Piblange en Moselle. Comme beaucoup d'autres Miss, Diane Febvay suit encore ses études, poursuivant un cursus en droit. Elle est actuellement en deuxième année.

Juste avant son élection, Diane Febvay a connu une véritable tragédie puisqu'elle a perdu sa mère la veille du concours Miss Lorraine après une longue bataille contre la maladie. Sur la scène de Remiremont, la jeune Miss Lorraine 2021 s'est exprimée sur cette mauvaise passe qu'elle a surmontée avant le concours. "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection". Désormais, Diane Febvay aura a cœur de briller durant l'élection Miss France 2021 et, qui sait, peut-être de remporter le titre.

Dans une interview auprès du journal local Le Républicain Lorrain avant Miss France, Diane Febvay revient sur son aventure Miss France et explique que celle-ci se déroule "encore mieux que ce que j'imaginais" même si la pression du concours de beauté se fait clairement sentir : entre "l'accumulation de la fatigue et la pression médiatique qui provoque une certaine pression. Mais c'est une bonne pression !" La jeune femme âgée de seulement 19 ans raconte par ailleurs que participer à Miss France lui a aussi permis d'apprendre à porter des talons, chose qu'elle ne fait jamais : "D'habitude, je suis en basket tous les jours car je frôle le mètre 80. Depuis que j'ai été élue Miss Lorraine, j'ose en porter davantage. C'est une habitude que je garderai."

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

Miss Lorraine 2019, Ilona Robelin, 18 ans, était la plus jeune candidate de Miss France 2020. Elle suivait un BTS spécialisé en professions immobilières. La jeune femme originaire de Montenoy, en Meurthe-et-Moselle, avait également révélé avoir souffert de harcèlement scolaire durant de nombreuses années, défendant cette cause lors de l'élection nationale. cependant révélé que ses dernières années ont été très difficiles à vivre pour celle qui a été élue plus belle femme de Lorraine cette année : elle a en effet avoué avoir été victime de harcèlement scolaire. Miss Lorraine 2019 ne s'est pas classée à Miss France 2020, mais a remporté le Prix de l'élégance.

Emma Virtz avait été élue Miss Lorraine 2018. Pour autant, il ne s'agissait pas de son premier essai. Dans le magazine Paris Match, celle qui était engagée dans l'Armée de l'air est revenue sur son échec en 2017 : "Après avoir été élue Miss Meurthe et Moselle, j'ai souhaité tenter ma chance au concours régional en 2017. C'est alors que je suis arrivée 2ème dauphine aux côtés de Cloé Cirelli, Miss Lorraine 2017. Grâce au soutien de mes amis, ma famille et à ma détermination, j'ai concouru de nouveau cette année et j'ai remporté la couronne." Elle s'était classée à la dixième place lors de l'élection Miss France 2019.

