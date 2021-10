Miss Lorraine 2021 : études, loisirs... Qui est Marine Sauvage ?

MISS LORRAINE. Marine Sauvage, étudiante en pharmacie de 23 ans, a été élue Miss Lorraine 2021. Elle représentera sa région lors de la prochaine élection Miss France.

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 14h23] La nouvelle représentante de la Lorraine a été élue. Marine Sauvage a été élue Miss Lorraine 2021 lors de l'élection régionale qui s'est tenue le 9 octobre. Âgée de 23 ans, la nouvelle reine de beauté est originaire d'Ars-sur-Moselle. Dans la vie, cette jeune femme est étudiante en cinquième année d'études de pharmacie, à Nancy. "Représenter la Lorraine serait un immense honneur, a-t-elle déclaré le soir de son sacre. C'est un rêve de petite fille. Je suis une personne passionnée par l'art, l'écriture et la littérature notamment."

Félicitations à Marine Sauvage élue Miss Lorraine 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/bQuDB0lPzT — Miss France (@MissFrance) October 9, 2021

C'était la seconde fois que Marine Sauvage cherchait à remporter l'écharpe de Miss Lorraine. Sa première tentative remonte à 2019 : elle avait décroché la place de 3e dauphine d'Ilona Robelin, qui avait paradé à l'élection Miss France cette année-là, sans se qualifier dans le top 15 du classement final. Marine Sauvage fera-t-elle mieux que celles qu'elle précède, en décrochant l'écharpe de Miss France 2022 ? Réponse le 11 décembre prochain.

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

En 2020, la Lorraine était représentée à l'élection Miss France par Diane Febvay. La jeune femme de 19 ans au moment de son sacre était originaire du village de Piblange en Moselle. Juste avant son élection, Diane Febvay a connu une véritable tragédie puisqu'elle a perdu sa mère la veille du concours Miss Lorraine après une longue bataille contre la maladie. Lors de l'élection Miss France 2021, Miss Lorraine 2020 ne s'est pas qualifiée dans le top 15 des candidates.

Miss Lorraine 2019, Ilona Robelin, 18 ans, était la plus jeune candidate de Miss France 2020. Elle suivait un BTS spécialisé en professions immobilières. La jeune femme originaire de Montenoy, en Meurthe-et-Moselle, avait également révélé avoir souffert de harcèlement scolaire durant de nombreuses années, défendant cette cause lors de l'élection nationale. cependant révélé que ses dernières années ont été très difficiles à vivre pour celle qui a été élue plus belle femme de Lorraine cette année : elle a en effet avoué avoir été victime de harcèlement scolaire. Miss Lorraine 2019 ne s'est pas classée à Miss France 2020, mais a remporté le Prix de l'élégance.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Emma Virtz avait été élue Miss Lorraine 2018. Pour autant, il ne s'agissait pas de son premier essai. Dans le magazine Paris Match, celle qui était engagée dans l'Armée de l'air est revenue sur son échec en 2017 : "Après avoir été élue Miss Meurthe et Moselle, j'ai souhaité tenter ma chance au concours régional en 2017. C'est alors que je suis arrivée 2ème dauphine aux côtés de Cloé Cirelli, Miss Lorraine 2017. Grâce au soutien de mes amis, ma famille et à ma détermination, j'ai concouru de nouveau cette année et j'ai remporté la couronne." Elle s'était classée à la dixième place lors de l'élection Miss France 2019.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020