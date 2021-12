Miss Lorraine 2021 : portrait de Marine Sauvage

MISS LORRAINE. Représentante de la Lorraine, Marine Sauvage est candidate à Miss France 2022 en tant que Miss Lorraine 2021. Voici les informations à retenir sur elle.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] La nouvelle représentante de la Lorraine a été élue. Marine Sauvage a été élue Miss Lorraine 2021 lors de l'élection régionale qui s'est tenue le 9 octobre. Âgée de 23 ans, la nouvelle reine de beauté est originaire d'Ars-sur-Moselle. Dans la vie, cette jeune femme est étudiante en cinquième année d'études de pharmacie, à Nancy. "Représenter la Lorraine serait un immense honneur, a-t-elle déclaré le soir de son sacre. C'est un rêve de petite fille. Je suis une personne passionnée par l'art, l'écriture et la littérature notamment."

C'était la seconde fois que Marine Sauvage cherchait à remporter l'écharpe de Miss Lorraine. Sa première tentative remonte à 2019 : elle avait décroché la place de 3e dauphine d'Ilona Robelin, qui avait paradé à l'élection Miss France cette année-là, sans se qualifier dans le top 15 du classement final. Auprès de Paris Match, Marine Sauvage s'est expliquée au sujet de son envie de devenir Miss France au terme de l'édition 2022. Bien sûr, c'est une façon pour elle de réaliser un "accomplissement personnel" mais c'est aussi "l'opportunité de donner du bonheur et de faire rêver les gens". D'après Miss Lorraine 2021, la femme la plus belle de France doit être "accessible, à laquelle on puisse s'identifier." Car c'est aussi ça être Miss France, "représenter l'image de la femme française avec élégance et panache" ainsi que devenir une des représentantes du patrimoine du pays pour une année.

Marine Sauvage a participé à l'élection de Miss Lorraine par deux fois. Une première fois en 2019, où elle a obtenu l'écharpe de troisième dauphine. "J'avais adoré l'expérience, la montée d'adrénaline que cela provoque" explique-t-elle auprès du Figaro TV Mag. En 2020, la jeune femme n'a pas retenté l'expérience "à cause de la crise sanitaire" mais s'est présentée une nouvelle fois à Miss Lorraine cette année, élection qu'elle a ensuite remportée ! "J'ai gagné en maturité entre mes deux expériences. J'étais davantage prête pour m'exprimer publiquement, être prise en photo et défiler." Ce parcours lui permet désormais de se sentir plus à l'aise, et en confiance.

Toutes les infos sur Miss Lorraine

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

Les dernières Miss Lorraine