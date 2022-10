Miss Lorraine 2022 : qui est Sarah Aoutar ? Son portrait

MISS LORRAINE. Les Lorrains ont voté pour leur représentante au concours Miss France 2023. Découvrez notre portrait de Sarah Aoutar, Miss Lorraine 2022.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 15h20] Fera-t-elle aussi bien si ce n'est mieux que Marine Sauvage l'année passée ? On lui souhaite ! Le 8 octobre 2022, c'est à l'Arsenal de Toul qu'avait lieu l'élection de Miss Lorraine 2022 en prévision du concours national Miss France 2023. 16 candidates se sont présentées sur scène mais les faveurs du jury et du public sont allées en direction de la jeune Sarah Aoutar. Elle a été vêtue le soir-même de l'écharpe et de la couronne de Miss Lorraine 2022 et représente désormais les espoirs de la région au concours Miss France.

Originaire de Thionville, Sarah Aoutar est âgée de 25 ans. La remplaçante de Marine Sauvage travaille au Luxembourg dans les fonds d'investissements après avoir obtenu un Master 2 de Finance. Cette élection est une véritable surprise pour la jeune femme qui ne s'attendait "pas à se résultat, car il y avait une super belle promo" a-t-elle expliqué. Dans les colonnes de l'Est Républicain, Sarah Aoutar raconte que "dans la vie, je suis passionnée de mode, je pratique le fitness et j'aime beaucoup sortir avec mes amis au quotidien".

Toutes les infos sur Miss Lorraine

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

