Miss Lorraine 2022 : Sarah Aoutar, de Miss Prestige à Miss France

MISS LORRAINE. Les Lorrains ont voté pour leur représentante au concours Miss France 2023. Découvrez notre portrait de Sarah Aoutar, Miss Lorraine 2022.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h] Fera-t-elle aussi bien si ce n'est mieux que Marine Sauvage l'année passée ? On lui souhaite ! Le 8 octobre 2022, c'est à l'Arsenal de Toul qu'avait lieu l'élection de Miss Lorraine 2022 en prévision du concours national Miss France 2023. Sarah Aoutar, 26 ans, a recueilli les faveurs du jury et du public, se parant le soir-même de l'écharpe et de la couronne de Miss Lorraine 2022. Elle représente désormais les espoirs de la région au concours Miss France, un sacré défi pour celle qui avait déjà l'expérience du concours Miss Prestige, organisé par Geneviève de Fontenay.

Originaire de Thionville en Moselle, Sarah Aoutar est âgée de 26 ans, ce qui fait d'elle l'une des doyennes de la compétition. Aguerrie aux concours de beauté, Miss Lorraine était devenue en 2016, à 19 ans, Miss Prestige Lorraine avant d'être élue première dauphine de Miss Prestige National. Un an plus tard, elle signait dans une agence de mannequin à Paris. Aujourd'hui, elle a quitté le monde de la mode mais y reste attachée, suivant assidûment l'actualité des défilés. Et grâce à ces diverses expériences, la jeune femme a désormais le recul nécessaire pour se sentir prête pour un rôle de Miss France.

Si une victoire au concours Miss France pourrait changer sa vie, Sarah Aoutar n'a pas attendu d'être couronnée Miss Lorraine pour avancer. La jeune femme travaille depuis deux ans dans la gestion de fonds d'investissement comme chargée de conformité pour un grand groupe bancaire au Luxembourg, après avoir obtenu un Master 2 de Finance. Son rêve professionnel ? Créer et devenir responsable de sa propre structure juridique. Fière de son parcours, cette petite dernière d'une famille de quatre enfants a envie, si elle est élue, de mettre en avant l'éducation et aider les jeunes dans leur parcours.

Toutes les infos sur Miss Lorraine

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

Les dernières Miss Lorraine