Miss Lorraine : découvrez le portrait d'Angéline Aron-Clauss

MISS LORRAINE 2023. Angéline Aron-Clauss a remporté l'écharpe de Miss Lorraine le 7 octobre dernier. Etudes, loisirs, découvrez son portrait.

Parmi les candidates à l'élection Miss France 2024, qui rêvent de succéder à Indira Ampiot, on retrouve Angéline Aron-Clauss. Âgée de 26 ans, la jeune femme a remporté l'écharpe de Miss Lorraine le 7 octobre dernier, face à 16 autres candidates réunies à Toul.

Originaire d'Hilbesheim, en Moselle, Angéline Aron-Clauss promet de se démarquer des autres candidates à Miss France. Contrairement aux autres, elle n'est plus étudiante et a déjà fondé sa propre société de maquillage. La nouvelle Miss Lorraine est également très active puisqu'elle donne des cours et anime des conférences en parallèle. Côté loisirs, elle se dit très sensible à l'art et adepte des sensations fortes.

A voir désormais si cette expérience sera un atout pour remporter l'élection nationale, le 16 décembre 2023 au Zénith de Dijon.

Toutes les infos sur Miss Lorraine

Miss Lorraine est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir l'ambassadrice des Vosges, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Depuis la création du concours de beauté, trois Miss Lorraine ont été sacrées Miss France : il s'agit d'Isabelle Krumacker en 1973, Sophie Perin en 1975 et Sophie Thalmann en 1998.

Les dernières Miss Lorraine