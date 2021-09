Miss Midi-Pyrénées 2021 : portrait de Hannah Friconnet

MISS MIDI-PYRENEES. Hannah Friconnet a été élue Miss Midi-Pyrénées. Elle représentera la région toulousaine lors du prochain concours Miss France.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 14h54] Le 4 septembre 2021, l'ancienne région Midi-Pyrénées a choisi sa représentante pour l'élection Miss France 2021. Hannah Friconnet, 22 ans, portera l'écharpe de Miss Midi-Pyrénées le 11 décembre prochain, à Caen, dans l'espoir d'être élue plus belle femme de France. La jeune femme est originaire des environs de Castres, mais étudie à Toulouse, plus spécialement dans la communication.

Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, la nouvelle Miss Midi-Pyrénées se décrit comme "passionnée", "entière", mais aussi "anxieuse" ou "émotive". Hannah Friconnet confie être passionnée de cuisine, de yoga et de voyages. Des appétences et aptitudes qu'elle pourra certainement mettre en avant lors du voyage de préparation à la Réunion, quelques semaines avant l'élection Miss France.

Félicitations à Hannah Friconnet élue Miss Midi-Pyrénées 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/0AIGaZskL3 — Miss France (@MissFrance) September 4, 2021

Miss Midi-Pyrénées est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron. Depuis sa création, trois Miss Midi-Pyrénées ont été élues Miss France : Germaine Laborde en 1929, Jeanne Juilia en 1931 et Chloé Mortaud en 2009.

Emma Arrebot-Natou a été choisie en septembre dernier pour représenter l'ancienne région Midi-Pyrénées à Miss France 2021. Miss Midi-Pyrénées 2020 suivait, au moment de son élection, un BTS commerce international à l'Ersac Toulouse. Originaire de la Ville Rose, la jeune femme n'avait que 19 ans. Elle ne s'est cependant pas classée dans le top 15 lors de l'élection nationale Miss France, en décembre 2020.

En 2019, Andréa Magalhaes a été élue Miss Midi-Pyrénées. Âgée de 21 ans, la jeune femme avait d'abord été élue Miss Gers avant d'être choisie pour représenter l'ancienne région d'Occitanie. Etudiante en biologie à Toulouse, elle avait pour objectif de vie de travailler à l'Oncopole, le campus de cancérologie de la ville rose. Elle ne s'était toutefois pas classée lors de l'élection Miss France 2020.

Axelle Breil avait été élue Miss Midi-Pyrénées en 2018. La candidate se distinguait en étant particulièrement engagée pour la cause des enfants. Etudiante en droit, elle souhaitait devenir juge pour enfants. "Je me sentirai plus utile. C'est un domaine qui me passionne" a-t-elle expliqué dans La Dépêche du Midi. En plus de cela, dans le cas de son élection, elle aimerait soutenir les enfants hospitalisés. Elle ne s'était pas classée lors du concours Miss France 2019, mais avait remporté le Prix du costume régional.

