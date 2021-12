Miss Midi-Pyrénées 2021 : qui est Hannah Friconnet ? Présentation

MISS MIDI-PYRENEES. Elle a 22 ans et a été élue Miss Midi-Pyrénées 2021. Découvrez qui est Hannah Friconnet, qui concourt à Miss France 2022.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] Le 4 septembre 2021, l'ancienne région Midi-Pyrénées a choisi sa représentante pour l'élection Miss France 2021. Hannah Friconnet, 22 ans, portera l'écharpe de Miss Midi-Pyrénées le 11 décembre prochain, à Caen, dans l'espoir d'être élue plus belle femme de France. La jeune femme est originaire des environs de Castres, mais étudie à Toulouse, plus spécialement dans la communication.

Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, la nouvelle Miss Midi-Pyrénées se décrit comme "passionnée", "entière", mais aussi "anxieuse" ou "émotive". Hannah Friconnet confie être passionnée de cuisine, de yoga et de voyages. Des appétences et aptitudes qu'elle aura certainement pu mettre en avant lors du voyage de préparation à la Réunion, en amont de l'élection Miss France.

Dans une interview accordée à LCI, Hannah Friconnet s'est laissée à quelques révélations concernant les causes qui lui tiennent à cœur et qu'elle souhaite mettre en avant. Tout d'abord, la lutte contre le harcèlement scolaire, "je trouve inadmissible encore aujourd'hui que des enfants et adolescents puissent souffrir de moqueries injustifiées". Par ailleurs, la jeune Miss Midi-Pyrénées 2021 souhaite également mettre en lumière la lutte contre l'endométriose, "une maladie qui touche une femme sur dix en France aujourd'hui, qui est très douloureuse et handicapante au quotidien".

Comme beaucoup d'autres miss régionales, Hannah Friconnet était une grande fan de Miss France avant d'y participer elle-même. "C'est un univers qui m'attire et qui fait rêver beaucoup de gens" dit-elle au Figaro TV Mag, expliquant qu'elle regarde chaque année l'élection en compagnie de sa famille. "En grandissant, c'est devenu un réel désir de jeune femme d'y prendre part." Elle a aussi pu compter sur les encouragements de son entourage pour se lancer. Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019, lui avait d'ailleurs prédit un bel avenir : "Elle m'a dit 'tu es la future Miss Midi-Pyrénées' donc, cette année, je me suis lancée pour la toute première fois. Et elle a eu raison !"

Tout savoir sur Miss Midi-Pyrénées

Miss Midi-Pyrénées est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron. Depuis sa création, trois Miss Midi-Pyrénées ont été élues Miss France : Germaine Laborde en 1929, Jeanne Juilia en 1931 et Chloé Mortaud en 2009.

