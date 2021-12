Diane Leyre : portrait de Miss France 2022

MISS ILE DE FRANCE. Diane Leyre, qui portait l'écharpe de Miss Ile-de-France, a été élue Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. Son parcours, ses loisirs... Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle Miss France.

[Mis à jour le 12 décembre 2021 à 08h00] Diane Leyre a été élue Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. Cela faisait 24 ans que l'Ile-de-France n'avait pas été sacrée lors du concours de beauté. Très émue, la représentante de la région francilienne a accepté la couronne que lui a remise Amandine Petit à l'issue de la cérémonie. Sur les réseaux sociaux, la candidate n'a pas manqué de séduire, notamment au cours de ses prises de paroles réussies, la jeune femme faisant preuve de beaucoup d'aisance à l'oral.

Diane Leyre est âgée de 24 ans. Détentrice d'un Bachelor de Business administration, Miss France 2022 travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris. Elle a également lancé sa propre marque de mode. Fervente lectrice, celle qui portait l'écharpe de Miss Île de France apprécie particulièrement les romans britanniques, qu'elle lit en anglais, étant elle-même trilingue (français, anglais, espagnol) après avoir étudié à Madrid.

Miss Île de France 2021 n'est pas la seule de sa famille à avoir tenté sa chance sur le parquet de Miss France. Sa cousine, Illana Barry, a été candidate à l'édition 2020 du concours de beauté national, représentant le Languedoc-Roussillon. Contrairement à sa cousine cependant, Diane Leyre a remporté le concours de beauté. Cependant, l'univers du mannequinat n'était pas nécessairement un monde qui l'attirait aux premiers abords : " Je n'ai jamais voulu faire de mannequinat parce que l'image figée ne me convient pas, explique-t-elle dans les colonnes de TV Mag. J'ai besoin de faire passer des messages. Je me suis dit que le monde des Miss me correspondait peut-être mieux. C'était ma dernière année pour participer et, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir de regret, j'ai envoyé ma candidature."

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 16 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986, 1997 et 2022. Diane Leyre est la dernière Miss Ile-de-France élue Miss France, en 2021.

Dernières Miss Ile-de-France