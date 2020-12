Miss Ile de France 2020 : qui est Lara Lourenço ?

MISS ILE DE FRANCE - Lara Lourenço a été élue Miss Ile-de-France 2020 à seulement 18 ans. Faisant partie des plus jeunes de la compétition 2021, remportera-t-elle la couronne ? Portrait.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h30] En vue du concours de beauté Miss France 2021, l'élection de Miss Ile-de-France a eu lieu à Dammarie-les-Lys le 19 septembre 2020. C'est Lara Lourenço, 18 ans, qui a obtenu la couronne. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, Lara Lourenço est étudiante en deuxième année de BTS commerce international option luxe. Elle aimerait ensuite intégrer une école de mode pour travailler dans le domaine du stylisme ou du marketing et de la communication. C'est sa mère qui l'a inscrite au concours sans même la prévenir comme elle l'a expliqué en interview auprès du Parisien. "Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma mère m'a inscrite sans me le dire et m'en a parlé quand elle a reçu un mail m'invitant aux sélections !"

La jeune femme a une double culture. En effet, elle est née au Portugal et y a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans avant de revenir en France, après le divorce de ses parents. Passionnée par la lecture, elle aime les livres romantiques et tristes. Concernant la télévision, elle privilégie les émissions de divertissement et les chaînes de musiques. Pour Lara Lourenço, être Miss ce n'est pas seulement le fait de renvoyer une image mais une manière d'exprimer des valeurs importantes. Selon elle, "Chaque Miss est source d'inspiration". Celle qui se définit comme quelqu'un de très positif, aimerait accompagner les femmes dans leur combat contre le cancer du sein et contre l'endométriose. Sa mère qui est atteinte de cette maladie gynécologique chronique n'a jamais baissé les bras malgré les rechutes. C'est cette force et cette énergie de vaincre que le jeune Miss voudrait transmettre aux femmes atteintes de cette maladie ainsi qu'à leurs proches, si elle est élue Miss France 2021.

Une chute lors de l'élection Miss Ile-de-France 2020

Le jour de l'élection de Miss Ile de France, Lara Lourenço a fait face à un problème de taille : elle a été blessée au pied par la chute d'une grosse plaque de métal "juste avant la cérémonie". La jeune femme a donc défilé avec un orteil fêlé ! "J'avais peur qu'on voie la douleur sur mon visage et, à la fin, j'avais très, très mal" a-t-elle expliqué au quotidien francilien. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir puisque le jury lui a confié la couronne de Miss Ile de France 2020 en prévision de l'élection de Miss France au Puy du Fou le 19 décembre.

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 15 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986 et 1997.

En 2019, Evelyne de Larichaudy a été élue Miss Ile-de-France. Originaire de la Réunion, c'est pourtant l'écharpe de Miss Île-de-France qu'elle a porté pour l'élection Miss France 2020 : la jeune femme de 23 ans lors de son sacre est arrivée dans la région francilienne après son bac. Depuis, la candidate a décroché un diplôme d'ingénieur et travaille comme ingénieure dans le bâtiment. Lors de Miss France 2020, Evelyne de Larichaudy s'est classée à la 13e place.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alice Quérette était la candidate de l'Île-de-France pour l'élection Miss France 2019. Avant de se lancer dans le concours de beauté, la jeune femme âgée de 24 ans à l'époque avait étudié à HEC Montréal et à l'ESCP à Paris. Lors de Miss France 2019, Alice Quérette s'est classée sixième dauphine.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020