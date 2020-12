Miss Ile de France 2020 : Lara Lourenço poursuit le concours dans le top 15

MISS ILE DE FRANCE - La représentante de l'Île de France, Laura Lourenço, a été plébiscitée par le jury de Miss France 2020 et rejoint le top 15. Études, loisirs, voici son portrait.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 22h57] Laura Lourenço a convaincu le jury de Miss France 2021. Miss XX a été sélectionnée pour rejoindre le top 15. C'est le jury de Miss France qui avait choisie la candidate avant l'élection ce samedi 19 décembre 2020. La jeune femme va pouvoir passer à la seconde étape dans l'espoir d'être ensuite choisie par le public pour rejoindre les 5 finalistes du concours national. Lors de son sacre Miss Ile-de-France, Lara Lourenço a défilé avec un orteil fêlé après avoir reçu sur le pied une grosse plaque de métal avant la cérémonie.

Âgée de seulement 18 ans, elle fait partie, avec Miss Aquitaine, des candidates les plus jeunes de cette édition du concours de beauté national. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, Lara Lourenço est étudiante en deuxième année de BTS commerce international option luxe. Elle aimerait ensuite intégrer une école de mode pour travailler dans le domaine du stylisme ou du marketing et de la communication. La jeune femme a une double culture. En effet, elle est née au Portugal et y a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans avant de revenir en France, après le divorce de ses parents. Passionnée par la lecture, elle aime les livres romantiques et tristes.

Concernant la télévision, Miss Ile de France privilégie les émissions de divertissement et les chaînes de musiques. Pour Lara Lourenço, être Miss ce n'est pas seulement le fait de renvoyer une image mais une manière d'exprimer des valeurs importantes. Selon elle, "Chaque Miss est source d'inspiration". Celle qui se définit comme quelqu'un de très positif, aimerait accompagner les femmes dans leur combat contre le cancer du sein et contre l'endométriose. Sa mère qui est atteinte de cette maladie gynécologique chronique n'a jamais baissé les bras malgré les rechutes. C'est cette force et cette énergie de vaincre que le jeune Miss voudrait transmettre aux femmes atteintes de cette maladie ainsi qu'à leurs proches, si elle est élue Miss France 2021.

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 15 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986 et 1997.

En 2019, Evelyne de Larichaudy a été élue Miss Ile-de-France. Originaire de la Réunion, c'est pourtant l'écharpe de Miss Île-de-France qu'elle a porté pour l'élection Miss France 2020 : la jeune femme de 23 ans lors de son sacre est arrivée dans la région francilienne après son bac. Depuis, la candidate a décroché un diplôme d'ingénieur et travaille comme ingénieure dans le bâtiment. Lors de Miss France 2020, Evelyne de Larichaudy s'est classée à la 13e place.

Alice Quérette était la candidate de l'Île-de-France pour l'élection Miss France 2019. Avant de se lancer dans le concours de beauté, la jeune femme âgée de 24 ans à l'époque avait étudié à HEC Montréal et à l'ESCP à Paris. Lors de Miss France 2019, Alice Quérette s'est classée sixième dauphine.

