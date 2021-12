Miss Ile de France 2021 : qui est Diane Leyre ?

MISS ILE DE FRANCE. L'écharpe Miss Ile-de-France est portée par Diane Leyre lors de la soirée Miss France 2022. Etudes, loisirs, travail, famille... Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h34] Diane Leyre fait partie des 29 candidates à Miss France 2022, dont l'élection se déroule le 11 décembre 2021. Miss Île de France espère bien apporter à sa région une nouvelle victoire, 24 ans après le sacre de sa dernière représentante en 1997. La candidate 2021 est d'ailleurs elle-même âgée de 24 ans. Une motivation supplémentaire pour la jeune femme " J'espère que cela va me porter chance" a-t-elle annoncé lors de son sacre.

Détentrice d'un Bachelor de Business administration, Diane Leyre travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris. Elle a également lancé sa propre marque de mode. Fervente lectrice, Miss Île de France 2021 apprécie particulièrement les romans britanniques, qu'elle lit en anglais, étant elle-même trilingue (français, anglais, espagnol) après avoir étudié à Madrid.

Miss Île de France 2021 n'est pas la seule de sa famille à tenter sa chance sur le parquet de Miss France. Sa cousine, Illana Barry, a été candidate à l'édition 2020 du concours de beauté national, représentant le Languedoc-Roussillon. Diane Leyre confie malgré tout que l'univers du mannequinat n'était pas nécessairement un monde qui l'attirait aux premiers abords : " Je n'ai jamais voulu faire de mannequinat parce que l'image figée ne me convient pas, explique-t-elle dans les colonnes de TV Mag. J'ai besoin de faire passer des messages. Je me suis dit que le monde des Miss me correspondait peut-être mieux. C'était ma dernière année pour participer et, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir de regret, j'ai envoyé ma candidature."

En savoir plus

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 15 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986 et 1997.

Liste des dernières Miss Ile-de-France