Miss Bourgogne 2020 : Lou-Anne Lorphelin quatrième dauphine, son portrait

LOU-ANNE LORPHELIN. Lou-Anne Lorphelin s'est hissée à la cinquième place de Miss France 2021. Tout savoir sur cette candidate.

[Mis à jour le 20 décembre 2020 à 00h32] Anne-Lou Lorphelin s'est classée à la cinquième place de Miss France 2021 ce samedi 19 décembre 2020. Elle est la quatrième dauphine de Miss France 2021. Âgée de 23 ans, la petite soeur de Marine Lorphelin suit actuellement un master 2 en marketing et business à l'école de commerce Grenoble École de Management. Celle qui réalise une alternance en tant qu'assistante de chef de produit chez L'Oréal, fait figure des grandes favorites de l'élection, faisant partie des candidates qui cumulent le plus d'abonnés sur Instagram.

Au micro de Télé-Loisirs, Lou-Anne Lorphelin se définit comme "une femme persévérante, très sociable et sensible". Elle a pratiqué la danse moderne jazz et contemporaine pendant 12 ans et rêve de faire le tour du monde. Miss Bourgogne a déjà remporté la première place du test de culture générale de Miss France. En effet, avec la note de 17,5/ 20, elle se hisse à la 1ère place du classement. D'ailleurs, sa sœur Marine Lorphelin était la 1ère à avoir été sacrée Miss France en ayant obtenu la meilleure note au test de culture générale.

Comment voter pour Miss Bourgogne ?

Vous voulez encourager Miss Bourgogne ? Rien de plus simple : il suffit de lui donner votre voix et de voter pour elle. Il suffit de téléphoner au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, 105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou d'envoyer un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 11 pour donner sa voix à Miss Bourgogne.

Accusée de favoritisme, Lou-Anne Lorphelin répond aux critiques

En tant que soeur de Marine Lorphelin, Miss France 2013, Lou-Anne Lorphelin a reçu de nombreuses critiques de la part d'internautes. Beaucoup accusent Miss Bourgogne de favoritisme en tant que soeur de reine de beauté. Ce samedi 19 décembre, au micro de 50 min inside, la candidate à l'élection 2021 a tenu à répondre à ces attaques, auxquelles elle était préparée : "J'avais peur de ne pas forcément être légitime, d'avoir beaucoup de critiques à ce sujet. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, dans la presse, j'ai eu quelques critiques disant que je ne méritais pas mon titre par rapport à ma soeur, qu'il y avait du favoritisme. Je vais essayer de prouver aux Français, aux Bourguignons que je ne suis pas là pour rien et que je mérite ma place."

Marine Lorphelin absente, encourage sa soeur Lou-Anne Lorphelin

Marine Lorphelin n'a malheureusement pas pu se rendre présente pour encourager sa soeur à l'élection Miss France 2021. Sur son compte Instagram, Miss France 2013 a toutefois tenu à encourage Lou-Anne Lorphelin avant le grand soir avec un message émouvant : "Sœurette, tu as toujours été un rayon de soleil, drôle, maladroite, pleine d'énergie. Maintenant tu es une femme accomplie, déterminée et si belle". Elle lui a également souhaiter d'accomplir tous ses rêves, et de ne pas oublier le plus important : "Amuses toi ce soir, restes comme tu es, je suis fière de toi. La couronne t'irait si bien mais tu peux être fière de toi et de ton parcours quoi qu'il arrive". Marine Lorphelin a conclu son message en appelant à voter pour sa soeur cadette.

Marine Lorphelin défend sa soeur

Présente lors de l'élection de Miss Bourgogne 2020 et du sacre de sa soeur cadette, Marine Lorphelin a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre Lou-Anne Lorphelin, accusée par les internautes d'avoir été élue pour son nom davantage que pour sa prestation lors de l'élection de Miss Bourgogne : "Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs."

Miss Bourgogne est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes tentent leur chance dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre. Depuis la création de ce comité, deux Miss Bourgognes ont été élues Miss France : Sonia Rolland en 2000 et Marine Lorphelin en 2013.

Sophie Diry avait été élue Miss Bourgogne en 2019. Âgée de 21 ans, elle suivait un master en biologie pour devenir chercheuse au sein de l'industrie pharmaceutique. Lors de l'élection Miss France 2020, elle s'est classée comme troisième dauphine de Clémence Botino, avec 15,64% des voix du public.

Coline Touret, 19 ans, était la Miss Bourgogne 2018. En parallèle, elle suivait des études en ingénierie. Malgré sa motivation, elle n'a pas réussie à se classer parmi les finalistes de Miss France 2019.

