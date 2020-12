Miss Bourgogne 2020 : Lou-Anne Lorphelin suit sa sœur Marine

MISS BOURGOGNE - Lou-Anne Lorphelin va tenter de remporter le concours Miss France, comme l'avait fait sa sœur Marine Lorphelin, huit ans auparavant. Portrait.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 12h16] Huit ans après Marine Lorphelin, sa sœur sera-t-elle élue ? Lou-Anne Lorphelin, la cadette de la reine de beauté 2013, tente cette année sa chance au concours Miss France. La jeune femme a été élue Miss Bourgogne le 3 octobre 2020, et représentera donc sa région en décembre. Âgée de 23 ans, elle est étudiante en Master 2 spécialisé en marketing et business, à l'école de commerce Grenoble École de Management. Celle qui réalise une alternance en tant qu'assistante de chef de produit chez L'Oréal, a été élue en présence de sa grande sœur, qui l'a félicitée à la fin du concours.

Selon Télé-Loisirs, Lou-Anne Lorphelin se définit comme étant "une femme persévérante, très sociable et sensible". Elle a pratiqué la danse moderne jazz et contemporaine pendant 12 ans et rêve de faire le tour du monde. Celle qui espère accéder à la 1ère place du podium ce 19 décembre, a déjà remporté celle du test de culture générale. En effet, avec la note de 17,5/ 20, elle se hisse à la 1ère place du classement. D'ailleurs, sa sœur Marine Lorphelin est la 1ère à avoir été sacrée Miss France en ayant obtenu la meilleure note au test de culture générale.

#MissFrance2021 Félicitations à

Miss Bourgogne 2020, Lou-Anne Lorphelin

Et Miss Franche-Comté 2020, Anastasia Salvi

Rendez-vous prochainement pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion 2021 ! pic.twitter.com/JOVemTCdHp — Miss France (@MissFrance) October 4, 2020

Présente lors du couronnement de sa sœur, Marine Lorphelin a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre Lou-Anne, accusée d'avoir été élue pour son nom davantage que pour sa prestation lors de l'élection de Miss Bourgogne : "Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs." Les Lorphelins semblent toutefois bien partis pour avoir, peut-être, une nouvelle Miss France dans la famille.

Miss Bourgogne est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes tentent leur chance dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre. Depuis la création de ce comité, deux Miss Bourgognes ont été élues Miss France : Sonia Rolland en 2000 et Marine Lorphelin en 2013.

Sophie Diry avait été élue Miss Bourgogne en 2019. Âgée de 21 ans, elle suivait un master en biologie pour devenir chercheuse au sein de l'industrie pharmaceutique. Lors de l'élection Miss France 2020, elle s'est classée comme troisième dauphine de Clémence Botino, avec 15,64% des voix du public.

Coline Touret, 19 ans, était la Miss Bourgogne 2018. En parallèle, elle suivait des études en ingénierie. Malgré sa motivation, elle n'a pas réussie à se classer parmi les finalistes de Miss France 2019.

