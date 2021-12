Miss Bourgogne 2021 : portrait de Chloé Galissi

MISS BOURGOGNE. Chloé Galissi porte l'écharpe de Miss Bourgogne 2021 lors de l'élection Miss France 2022. Mais qui est-elle ? Ses études, ses loisirs... Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h10] Lors de l'élection Miss France 2022, le 11 décembre 2021, Chloé Galissi porte l'écharpe de Miss Bourgogne. La jeune femme née dans l'Ain a été élue représentante de sa région le 26 septembre dernier, à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or). Âgée de 21 ans, Chloé Galissi est actuellement étudiante en deuxième année de BTS immobilier. Avec un objectif professionnel en tête : ouvrir un jour sa propre agence immobilière dans sa région natale.

Miss Bourgogne 2021 n'est pas étrangère aux concours de beauté puisqu'elle s'est présentée trois fois à l'élection régionale. En 2019 Chloé Galissi avait déjà été élue première dauphine de Sophie Diry. "Je suis allée au bout de mon rêve et ce soir ça a porté ses fruits" a-t-elle expliqué au micro de France Bleu Bourgogne. Côté loisirs, Miss Bourgogne est passionnée de danse, ayant pratiqué le rock sauté, mais également de cuisine et de pâtisserie.

Chloé Galissi ne l'a pas caché en interview à TV Mag : elle a été victime de harcèlement scolaire par le passé, et c'est d'ailleurs la cause à laquelle elle souhaiterait sensibiliser les plus jeunes si elle est élue Miss France : "Je me souviens que j'étais souvent seule et que je m'enfermais dans les toilettes parce que j'avais peur, confie aujourd'hui Miss Bourgogne. J'ai fait l'erreur de ne pas en parler or, je pense que c'est essentiel pour se faire aider."

Miss Bourgogne est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes tentent leur chance dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre. Depuis la création de ce comité, deux Miss Bourgognes ont été élues Miss France : Sonia Rolland en 2000 et Marine Lorphelin en 2013.

La liste des dernières Miss Bourgogne