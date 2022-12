Miss Bourgogne 2022 : Lara Lebretton, infirmière et championne du monde

MISS BOURGOGNE. Lara Lebretton a été élue Miss Bourgogne 2022 en octobre dernier. Découvrez la candidate au concours de Miss France 2023.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h02] Le 9 octobre dernier, après avoir été élue deuxième dauphine de Miss Bourgogne en 2021, Lara Lebretton, 23 ans, a été sacrée Miss Bourgogne 2022 face à 14 candidates à Auntun, sur la scène de l'Eduen. Originaire de Givry (Saône-et-Loire), elle succède à Cloé Galissi pour représenter sa région au niveau national et tenter de revêtir l'écharpe et la couronne de Miss France lors des élections qui auront lieu à Châteauroux le 17 décembre et seront retransmises en direct sur TF1.

Infirmière depuis un an, Lara Lebretton travaille en intérim, ce qui lui permet de poursuivre l'aventure Miss France tout en consacrant du temps à ses autres passions. Vraie touche-à-tout, la Bourguignonne est également danseuse. Elle pratique en effet la danse pompons depuis 15 ans, son équipe ayant remporté le titre de championne du monde cette année après avoir été vice-championne du monde en 2018. Artiste dans l'âme, elle s'est également découvert une passion pour la peinture et la couture. Elle s'est d'ailleurs confiée auprès de TF1 à ce sujet : "J'ai toujours voulu être styliste et créatrice pour les défilés. J'essaye de créer mes propres robes, mais il me manque encore quelques cours de couture".

Adorant repousser ses limites, Lara Lebretton participe à l'aventure Mis France en espérant que celle-ci change sa vie, mais aussi dans l'espoir d'améliorer celle des personnes malades. Lors de l'élection de Miss Bourgogne, Lara Lebretton a en effet déclaré au jury qu'elle désirait s'engager dans l'humanitaire. L'infirmière voudrait mettre en avant la prévention contre les cancers pédiatriques. "C'est une cause qui me touche tout particulièrement parce que les enfants sont déjà dans une dynamique de vie ou de mort alors qu'ils n'ont pas commencé la leur", a-t-elle confié à TV Magazine.

Miss Bourgogne est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes tentent leur chance dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre. Depuis la création de ce comité, deux Miss Bourgognes ont été élues Miss France : Sonia Rolland en 2000 et Marine Lorphelin en 2013.

