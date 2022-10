Miss Bourgogne 2022 : portrait de Lara Lebretton

MISS BOURGOGNE. Cette année, c'est Lara Lebretton qui a obtenu l'écharpe de Miss Bourgogne 2022. Découvrez qui est la candidate au concours Miss France dans ce portrait.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 15h07] C'est sur la scène de l'Eduen à Autun que 14 candidats ont défilé le 9 octobre 2022 dans l'espoir de devenir Miss Bourgogne 2022 en vue de participer à l'élection de Miss France 2023. Au terme d'une soirée électorale tenue devant un jury mais aussi le public bourguignon, c'est la jeune Lara Lebretton qui s'est imposée et a obtenu l'écharpe de Miss Bourgogne 2022. Elle aura donc à cœur de représenter fièrement les couleurs de sa région au concours national avec comme objectif de faire mieux que Chloé Galissi, qui ne s'était pas classée dans le top 15 l'an dernier.

Originaire de Givry en Saône-et-Loire, Lara Lebretton est donc Miss Bourgogne 2022. Âgée de 22 ans, la jeune femme est infirmière de métier et compter se lancer dans une carrière humanitaire comme elle l'a expliqué durant l'élection. Passionnée de danse, qu'elle pratique depuis 15 ans à Givry, Lara Lebretton affirme s'épanouir "dans la création artistique, la couture et la peinture". "Désireuse de réussir dans tout ce [qu'elle] entreprend", Miss Bourgogne se présente donc à l'élection de Miss France 2023 avec un rêve : obtenir la couronne et succéder à Diane Leyre !

Miss Bourgogne est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes tentent leur chance dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre. Depuis la création de ce comité, deux Miss Bourgognes ont été élues Miss France : Sonia Rolland en 2000 et Marine Lorphelin en 2013.

