Miss Franche-Comté 2020 : le portrait de Coralie Gandelin

MISS FRANCHE-COMTE - Coralie Gandelin est la représentante de la Franche-Comté pour l'édition de Miss France 2021. Portrait.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 17h50] Son élection est le résultat d'un coup de théâtre : Coralie Gandelin avait d'abord été élue première dauphine de Miss Franche-Comté, avant que celle-ci ne se retire du titre deux jours après son sacre. La première dauphine a donc hérité de la couronne Miss Franche-Comté et tentera sa chance à Miss France 2021. La jeune femme de 23 ans, originaire du Jura, poursuit actuellement des études en cinquième année de médecine vétérinaire. Celle qui la précédait n'a pas manqué de la féliciter en commentaire : " J'ai été fière d'être dans ce duo final avec toi ! Tu es naturelle, pétillante et nul doute que tu porteras la Franche-Comté loin dans cette belle aventure qui t'attend. Je te souhaite le meilleur et te soutiens."

Étudiante en Belgique, c'est grâce au confinement et à ses cours en distanciel que Coralie Gandelin a pu rentrer chez elle et participer à l'élection départementale de Miss Franche-Comté. Son père étant agriculteur et sa mère infirmière, la jeune femme a grandi entourée d'animaux et a choisi ce métier par passion pour eux, afin de les soigner. Venant d'un milieu rural, si elle est élue en tant que Miss France, elle aimerait profiter de son règne pour défendre le secteur primaire de production, afin de mettre en avant les producteurs qui nourrissent le pays. La future vétérinaire est également une grande sportive. Passionnée de trail, elle pratique la course au moins 3 fois par semaine sur des distances d'une dizaine de kilomètres mais elle est aussi adepte du sport de plein air en général. Elle aime également le ski aplin et le canoë-kayak.

#MissFrance2021 Félicitations à

Miss Auvergne 2020, Géromine Prique

Miss Centre Val de Loire 2020, Cloé Delavalle

Miss Wallis et Futuna 2020, Mylene Halemai

Et Miss Franche Comté 2020, Coralie Gandelin pic.twitter.com/jZ7mssZLwt — Miss France (@MissFrance) October 20, 2020

Le 4 octobre 2020, Anastasia Salvi a remporté son ticket pour représenter sa région à Miss France, le 19 décembre prochain. Mais en seulement deux jours, le rêve de beauté de la jeune femme a totalement basculé : le 6 octobre 2020, elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle se retirait du concours de beauté car elle "ne pourra malheureusement pas poursuivre l'aventure". La Miss Franche-Comté de deux jours n'a pas souhaité donner ses raisons : "Je tiens à vous présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut être dans la salle ce dimanche après midi. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera." Elle a été remplacée par sa première dauphine, Coralie Gandelin.

Miss Franche-Comté est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir les ambassadrices des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saîne et du territoire de Belfort. Depuis la création du concours Miss France, une Miss Franche-Comté a été élue : il s'agit de Roberte Cusay en 1927, sous le titre de Miss Jura. En 1980, Patricia Barzyk a également été la remplaçante de Miss France.

Solène Bernardin a été élue le 20 octobre 2019 pour porter l'écharpe de Miss Franche-Comté lors du concours de beauté Miss France 2020. Originaire de Granges-la-ville, en Haute-Saône, la jeune femme de 23 ans a de l'ambition : elle va débuter en février un master management à l'Inseec, après avoir validé une licence professionnel. Elle travaillera ainsi en alternance à Burger King avec un seul objectif : ouvrir sa chaîne de restauration à l'internationale. Elle ne s'est toutefois pas classée lors de Miss France 2020.

Lauralyne Demesmay avait 18 ans lors qu'elle a été élue Miss Franche-Comté 2018. Cette passionnée d'économie a intégré une classe préparatoire dans l'objectif d'intégrer HEC. En plus de cela, elle est une grande passionnée de boxe même s'il ne lui est plus possible de participer à des combats officiels. Lors de Miss France 2019, elle a été 2e dauphine de Vaimalama Chaves.

