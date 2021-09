Miss Franche-Comté 2021 : portrait de Julie Cretin

MISS FRANCHE-COMTE. Julie Cretin a été élue représentante de la Franche-Comté à l'élection Miss France 2022. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 11h13] L'élection de Miss Franche-Comté s'est tenue le 11 septembre 2021 à la Commanderie de Dole, dans le Jura. C'est Julie Cretin, originaire du Doubs, qui a été élue et représentera sa région lors de la prochaine élection Miss France, le 11 décembre 2021 à Caen. Elle succède à Coralie Gandelin, élue l'année passée.

Âgée de 21 ans, la nouvelle Miss Franche-Comté 2021 est étudiante en master marketing communication. Au micro de France 3, Julie Cretin a laissé exploser sa joie : "C'est fou, j'ai atteint mon rêve ! […] Je suis tellement fière de moi parce que je suis une personne timide de base et j'ai réussi à atteindre mon objectif !" Prochaine étape désormais : le voyage de préparation en vue de Miss France 2022.

Félicitations à Julie Cretin élue Miss Franche Comté 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/GZNBZ88MAz — Miss France (@MissFrance) September 11, 2021

Miss Franche-Comté est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir les ambassadrices des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saîne et du territoire de Belfort. Depuis la création du concours Miss France, une Miss Franche-Comté a été élue : il s'agit de Roberte Cusay en 1927, sous le titre de Miss Jura. En 1980, Patricia Barzyk a également été la remplaçante de Miss France.

Au départ, Coralie Gandelin n'aurait pas dû fouler la scène du Puy du Fou et participer à Miss France 2021. Elue première dauphine de Miss Franche-Comté en octobre dernier, la tenante du titre a renoncé à son écharpe deux jours après son élection, sans donner de raisons. officielles. Coralie Gandelin a été choisie par le comité régionale pour prendre sa suite. Âgée de 23 ans, Coralie Gandelin était étudiante en cinquième année de médecine vétérinaire au moment de son sacre.

Solène Bernardin a été élue le 20 octobre 2019 pour porter l'écharpe de Miss Franche-Comté lors du concours de beauté Miss France 2020. Originaire de Granges-la-ville, en Haute-Saône, la jeune femme de 23 ans a de l'ambition : elle va débuter en février un master management à l'Inseec, après avoir validé une licence professionnel. Elle travaillera ainsi en alternance à Burger King avec un seul objectif : ouvrir sa chaîne de restauration à l'internationale. Elle ne s'est toutefois pas classée lors de Miss France 2020.

Lauralyne Demesmay avait 18 ans lors qu'elle a été élue Miss Franche-Comté 2018. Cette passionnée d'économie a intégré une classe préparatoire dans l'objectif d'intégrer HEC. En plus de cela, elle est une grande passionnée de boxe même s'il ne lui est plus possible de participer à des combats officiels. Lors de Miss France 2019, elle a été 2e dauphine de Vaimalama Chaves.

