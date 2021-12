Miss Franche-Comté 2021 : tout savoir sur Julie Cretin

MISS FRANCHE-COMTE. Julie Cretin a été élue Miss Franche-Comté et fait partie des candidates à Miss France 2022. Qui est-elle ? Etudes, loisirs... Son portrait.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h31] Pile trois mois après avoir été élue Miss Franche-Comté, Julie Cretin foule le parquet du Zénith de Caen pour participer à Miss France 2022. Ce samedi 11 décembre, la jeune femme de 21 ans fait partie des 29 candidates au titre de plus belle femme de France, dans une élection retransmise en direct sur TF1. Auprès de TV Mag, Miss Franche-Comté 2021 se décrit comme "douce, timide et réservée en apparence, mais, en apprenant à me connaître, on réalise qu'on est vraiment plusieurs dans ma tête !"

Âgée de 21 ans, Julie Cretin est étudiante en master marketing communication. Son objectif est de devenir un jour dans les médias, comme community manager. Au micro de France 3, après son sacre, la nouvelle Miss Franche-Comté 2021 avait laissé exploser sa joie : "C'est fou, j'ai atteint mon rêve ! […] Je suis tellement fière de moi parce que je suis une personne timide de base et j'ai réussi à atteindre mon objectif !" Prochaine étape désormais : le voyage de préparation en vue de Miss France 2022.

Julie Cretin ne faisait pas la taille requise lorsqu'elle a commencé à avoir des rêves de Miss, alors âgée de 18 ans. Il faut en effet avoir une taille d'1m70 au minimum pour prétendre au titre de candidate à Miss France. Mais l'actuelle Miss Franche-Comté ne s'est pas laissée abattre, comme elle a pu le révéler à TV Mag : "Il me manquait un centimètre et j'ai donc attendu. Je me suis beaucoup étiré le dos, la nuque et j'ai consulté régulièrement un ostéopathe pour grandir et faire 1,70 mètre." Son acharnement a fini par payer.

En savoir plus

Miss Franche-Comté est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir les ambassadrices des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saîne et du territoire de Belfort. Depuis la création du concours Miss France, une Miss Franche-Comté a été élue : il s'agit de Roberte Cusay en 1927, sous le titre de Miss Jura. En 1980, Patricia Barzyk a également été la remplaçante de Miss France.

Liste des dernières Miss Franche-Comté