Miss Franche-Comté : Marion Navarro est la seconde dauphine de Miss France, qui est-elle ?

MISS FRANCHE-COMTE 2022. La représentante de la Franche-Comté, Marion Navarro, a obtenu la troisième place du concours Miss France 2023. Son portrait.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 00h53] Miss Franche-Comté est la seconde dauphine de Miss France 2023. Ce samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux, Marion Navarro, 19 ans, s'est hissée à la troisième place du concours de beauté. Originaire de Besançon, la jeune femme est en deuxième année de Bachelor fashion business à l'École internationale de Mode à Paris. Après ses études, Miss Franche-Comté 2022 aimerait créer une marque vêtement engagée et haut de gamme.

Également passionnée de danse, qu'elle a pratiquée à un haut niveau, elle a délibérément choisi de s'orienter vers la mode, refusant de passer les tests d'entrée à l'Opéra de Paris. "J'ai refusé parce que je savais déjà ce que je voulais pour mon avenir, à savoir intégrer une école de mode et donc passer un bac général. Je ne souhaite pas être dans le registre créatif de la mode mais plutôt dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de créer mon agence de tendance", a-t-elle expliqué à TV Magazine.

Rêvant d'intégrer l'univers des Miss France depuis son plus jeune âge, Marion Navarro s'est donné toutes les chances pour atteindre son objectif, et le travail a payé. Se décrivant comme déterminée et créative, elle voit sa participation à Miss France comme l'occasion de mettre en avant les valeurs de partage et de fraternité. Mais un combat lui tient particulièrement à cœur : l'éducation. "En tant que Miss, je souhaite mettre à l'honneur l'éducation pour toutes et tous. Ouvrir l'école à tous, donner des valeurs aux plus jeunes, accompagner ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation comme la nôtre. J'ai pris cet engagement il y a un moment. Aujourd'hui, j'aide aux devoirs des jeunes filles, je soutiens des initiatives étudiantes...", a-t-elle confié à TF1 Info.

Miss Franche-Comté est un concours de beauté qui désigne chaque année une candidate pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir les ambassadrices des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saîne et du territoire de Belfort. Depuis la création du concours Miss France, une Miss Franche-Comté a été élue : il s'agit de Roberte Cusay en 1927, sous le titre de Miss Jura. En 1980, Patricia Barzyk a également été la remplaçante de Miss France.

