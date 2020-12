Miss Picardie 2020 : tout savoir sur Tara de Mets

MISS PICARDIE - Etudiante en médecine, Tara de Mets a été élue pour représenter la Picardie à l'élection Miss France 2021. Son portrait.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h34] Après Rachel Legrain-Trapani en 2007, la couronne Miss France reviendra-t-elle à la Picardie ? La région picarde a choisi Tara de Mets pour la représenter à l'édition 2021 du concours de beauté. La jeune femme de 21 ans est originaire de Clermont dans l'Oise. Toujours étudiante, elle suit le cursus médecine, étant actuellement en quatrième année de sa formation à Amiens.

Tara de Mets l'admet d'ailleurs dans les colonnes de TV Mag : elle a toujours rêvé d'être médecin, et s'avoue même fan de la série médicale reine des audiences, Grey's Anatomy. "C'est quelque chose qui me passionne, pour moi c'est le plus beau métier du monde." Elle espère pouvoir s'orienter vers la médecine chirurgicale, "orthopédique, maxillo-faciale ou pédiatrique, je n'ai rien décidé." En cette année marquée par la crise du coronavirus, la jeune femme s'est portée volontaire pour venir en aide aux hôpitaux saturés : "Mais je n'ai pas été appelée parce qu'à Amiens, les manques étaient surtout au niveau du matériel [...]Quand on fait ce métier, notre envie d'aider va au-delà même de notre devoir."

Miss Picardie est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'Oise, la Somme et l'Aisne. Depuis sa création, quatre Miss Picardie ont été élues Miss France : Lyne Lassalle en 1936, Sylviane Carpentier en 1953, Elodie Gossuin en 2001 et Rachel Legrain-Trapani en 2007.

Elue à Beauvais le 27 octobre 2019, Morgane Fradon était la représentante de la Picardie à Miss France 2020. Cette jeune femme de 20 ans était étudiante en Langues Etrangères Appliquées à l'université de Tours. Lors de l'élection nationale en décembre 2019, elle s'est classée à la neuvième place.

En 2018, Assia Kerim représentait la Picardie au concours Miss France 2019. Âgée de 22 ans, la jeune femme souhaitait s'orienter vers une carrière d'urbaniste afin de contribuer à l'aménagement du territoire. Elle n'a pas réussi à se classer lors de Miss France 2019.

