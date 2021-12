Miss Picardie 2021 : Hayate El Gharmaoui candidate à Miss France, qui est-elle ?

MISS PICARDIE. Candidate représentant la Picardie au concours Miss France 2022, Hayate El Gharmaoui compte porter haut les couleurs de sa région lors de l'élection.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 16h00] Le dimanche 17 octobre 2021, le public picard et un jury devaient départager les candidates du concours Miss Picardie 2021 afin de décider qui porterait la couronne obtenue l'an dernier par Tara de Mets au concours national Miss France. C'est Hayate El Gharmaoui, âgée de 21 ans, qui a su obtenir les grâces des votants. Originaire de Compiègne, la jeune femme a une vie bien remplie. Elle fait partie de l'équipe municipale du maire LR de Compiègne Philippe Marini depuis les élections de 2020. Dans un entretien auprès du Parisien, elle précise par ailleurs être sans étiquette. "J'y voyais un moyen de représenter les jeunes des quartiers prioritaires, de donner une bonne image d'eux."

Passionnée de sports, elle s'est inscrite à un Bachelor Sport Business à Paris après l'obtention de son bac S. Elle est également alternante dans le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. "Je gère justement tout ce qui concerne le sport pour les pompiers". Très occupée, Hayate El Gharmaoui ne s'arrête pas là puisqu'elle a également lancé sa propre association, Etay'Help, qui vise à collecter des vêtements et à la redistribuer. Poussée à se présenter à l'élection de Miss Oise par Elodie Gossuin elle-même, Hayate El Gharmaoui a désormais l'écharpe de Miss Picardie et se prend à rêver d'un beau parcours au concours Miss France 2022.

Dans les colonnes du Courrier Picard, Hayate El Gharmaoui s'est exprimée au sujet de son état d'esprit lors de la préparation de l'élection Miss France 2022. "Je vis la chose à fond, je profite de chaque instant, mais je n'arrive pas à me projeter". Quoi qu'il en soit, Miss Picardie 2021 apprécie l'ambiance au sein de la groupe des 29 candidats qui concourent à Miss France 2022. "On a une très bonne cohésion entre filles, d'ailleurs on a déjà appris tous les tableaux et toutes les chorégraphies, ils nous reste plus qu'à peaufiner les détails."

Tout savoir sur Miss Picardie

Miss Picardie est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'Oise, la Somme et l'Aisne. Depuis sa création, quatre Miss Picardie ont été élues Miss France : Lyne Lassalle en 1936, Sylviane Carpentier en 1953, Elodie Gossuin en 2001 et Rachel Legrain-Trapani en 2007.

Liste des dernières Miss Picardie