Miss Picardie 2022 : ce qu'il faut savoir sur Bérénice Legendre

MISS PICARDIE. Cette année, la Picardie sera représentée par Bérénice Legendre. Découvrez en plus sur la jeune Miss Picardie 2022.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 14h19] C'est à l'Elispace de Beauvais que la région Picardie votait pour choisir sa représentante à l'élection Miss France 2023. L'élection a eu lieu le 16 octobre 2022 et opposait 14 candidates qui rêvaient de ravir l'écharpe de Miss Picardie 2022 et ainsi succéder à Hayate El Gharmaoui, visage de la région l'an dernier. Au terme d'une soirée électorale tenue à Beauvais, le jury et le public réunis ce soir-là, à presque deux mois de l'élection nationale, ont choisi de sacrer la jeune Bérénice Legendre qui devient ainsi Miss Picardie 2022.

Originaire d'Amiens, Bérénice Legendre a été élue Miss Picardie 2022 à Beauvais en présence de Diane Leyre, actuelle Miss France. Âgée de 25 ans, la jeune Miss Picardie avait déjà tenter sa chance à un précédent concours de miss puisqu'elle avait été élue troisième dauphine de Miss Normandie 2020. Les concours de beauté ne lui sont pas totalement inconnus ! Véritable passionnée de sport mais aussi de danse moderne, Bérénice Legendre affirme sans détour être accro aux voyages. Dans la vie, elle est diplômée d'un master de communication et "travaille dans ce domaine depuis deux ans". "Si je suis élue, je vous représenterais avec simplicité, passion et énergie" promettait-elle aux Picards. Un mantra qu'elle devrait répéter lors de sa présentation au concours Miss France !

Tout savoir sur Miss Picardie

Miss Picardie est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'Oise, la Somme et l'Aisne. Depuis sa création, quatre Miss Picardie ont été élues Miss France : Lyne Lassalle en 1936, Sylviane Carpentier en 1953, Elodie Gossuin en 2001 et Rachel Legrain-Trapani en 2007.

Liste des dernières Miss Picardie