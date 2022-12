Miss Picardie : Bérénice Legendre parmi les 15 finalistes

MISS PICARDIE. Bérénice Legendre représente la Picardie à Miss France 2023. Elle a été sélectionnée pour continuer la compétition avec 14 autres finalistes.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 23h36] Bérénice Legendre se rapproche de la couronne Miss France 2023. Miss Picardie fait partie des 15 candidates sélectionnées en amont par le jury du concours pour continuer la compétition ce samedi 17 décembre 2022. Elle doit désormais se démarquer pour finir dans le top 5. Si la jeune femme est Picarde et originaire d'Amiens, elle a déjà tenté le concours de Miss Normandie 2020 et avait tout de même obtenu le titre de troisième dauphine. Détentrice d'un Master de communication, la professionnelle de 25 ans est avant tout fan de voyages et d'aventure. Elle est également très impliquée dans la vie associative de sa région et est bénévole auprès de la sécurité routière. Le 17 décembre prochain, Bérénice tentera de remporter la célèbre écharpe de Miss France 2023.

Vous ne le savez sans doute pas mais Bérénice Legendre a un lien tout à fait particulier avec Amandine Petit, ancienne Miss France élue fin 2020. En effet, les deux jeunes femmes se connaissent bien car elles ont participé au même concours Miss Normandie ! Native de la région, Bérénice Legendre s'était d'abord présentée au concours Miss Normandie où elle a pu côtoyer Amandine Petit avant son sacre. L'ex-Miss France le lui rend bien, comme Bérénice Legendre l'explique au Figaro TV Mag : "C'était ma copine pendant l'aventure. J'étais très heureuse qu'elle soit élue. Elle m'a envoyé des petits messages de soutien et je l'ai revue à l'élection de Miss Normandie. Elle m'a dit de rester comme je suis."

Comment voter pour Miss Picardie ?

Vous voulez encourager Miss Picardie ? Rien de plus simple : il suffit de voter pour elle. Téléphonez au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, (105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou envoyez un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 6 pour donner sa voix à Miss Picardie.

En savoir plus

Miss Picardie est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'Oise, la Somme et l'Aisne. Depuis sa création, quatre Miss Picardie ont été élues Miss France : Lyne Lassalle en 1936, Sylviane Carpentier en 1953, Elodie Gossuin en 2001 et Rachel Legrain-Trapani en 2007.

Liste des dernières Miss Picardie