Miss Wallis et Futuna 2020 : Mylène Halemai, du tennis à Miss France

MISS WALLIS ET FUTUNA - Wallis et Futuna fait son retour dans le concours Miss France avec Mylène Halemai, candidate de l'édition 2020. Elle se distingue en étant joueuse de tennis professionnelle.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 14h47] Wallis et Futuna fait son retour dans le concours Miss France après dix-sept ans d'absence. Et c'est Mylène Halemai qui représentera l'archipel pour l'édition 2021 du concours de beauté. Âgée de 19 ans, la jeune femme promet déjà de se démarquer de ses concurrentes par son parcours professionnel : en plus d'être une reine de beauté, Miss Wallis et Futuna est surtout une joueuse de tennis qui espère devenir professionnelle.

Mylène Halemai a participé à plusieurs compétition de tennis, notamment le tournoi junior de Roland-Garros, et le tournoi senior en double avec Julie Belgraver. "Je fais du tennis depuis que j'ai 3 ans, a confié Miss Wallis et Futuna auprès de RMC Sport. C'est mon grand-frère qui m'a transmis la passion. Toute petite, je regardais les matchs de Nadal au lieu de jouer avec mes Barbies." Cette fan de Rafael Nadal ne s'illustre pas que sur les terrains de tennis, puisqu'elle s'engage aussi auprès de plusieurs associations : la Fédération associative de l'handicap, et Lea Ki Aluga, Osez, une organisation qui lutte contre les violences sexuelles, physiques et morales.

Miss Wallis et Futuna de retour dans le concours Miss France

Cela faisait depuis 2005 que Wallis et Futuna n'avait pas eu de représentante à Miss France. L'élection 2021, qui doit se tenir le 19 décembre, signe donc un véritable changement pour l'archipel, de retour dans le concours de beauté : "Dix-sept années après leur dernière participation, nous nous réjouissons d'accueillir l'ambassadrice des îles Wallis et Futuna pour l'élection de Miss France 2021, précise un communiqué du comité Miss France, partagé le 12 octobre 2020. Nous tenons à remercier chaleureusement le comité Miss Wallis-et-Futuna pour leur engagement".

Miss Wallis-et-Futuna est un concours de beauté qui désigne chaque année une ambassadrice. Initialement créé en 2000 pour envoyer une candidate à l'élection Miss France, le concours régional prend fin en 2005, manquant de participantes et de financements. Le concours est finalement relancé en 2019 avec l'élection de Violène Blondel, mais celle-ci ne participe pas à l'élection nationale. Après dix-sept ans d'absence, Miss Wallis et Futuna est de retour à Miss France pour l'édition 2021.

En 2019, Wallis-et-Futuna a élu sa première Miss depuis 2005. Il s'agit de Violène Blondel, étudiante en médecine de 18 ans originaire de Falaleu. Toutefois, elle n'a pas souhaité se présenter lors de l'élection Miss France 2020.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020