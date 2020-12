Miss Bretagne 2020 : portrait de Julie Foricher

MISS BRETAGNE - Julie Foricher porte l'écharpe de la Bretagne dans l'espoir de remporter la couronne de Miss France 2021.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h30] Sur la scène du Puy du Fou, Julie Foricher porte l'écharpe de Miss Bretagne. Âgée de 23 ans, la jeune femme compte bien remporter la couronne de Miss France en portant haut les couleurs bretonnes. Originaire du Relecq-Kerhuon, la candidate a suivi des études à Brest, dans la section sport-étude en handball. Après son baccalauréat, elle suit une licence Staps avant de partir un an en Australie dans l'objectif de devenir meilleur en anglais et de faire le point sur son parcours professionnel.

Une fois rentrée d'Australie, Julie Foricher est au clair avec ses ambitions professionnelles. Miss Bretagne suit une troisième année de Bachelor en tourisme, avant de devenir hôtesse de l'air. Elle a récemment effectué un raid en Laponie pour défendre la lutte contre le cancer du sein, avec l'association Vivre comme avant. La jeune bretonne défend aussi la sensibilisation contre la maladie de Charcot, qui a touché sa famille il y a peu.

Julie Foricher doit son élection à ses copines. En effet, dans une interview au Figaro, elle explique que depuis plusieurs années sa famille l'incitait à participer au concours de beauté. Mais entre ses études à Paris puis son année en Australie, la jeune femme n'était pas souvent dans sa région. Cette année, ce sont ses copines qui l'ont inscrite sans qu'elle le sache et la jeune sportive a donc pris ce concours comme un challenge. Ce défi réussi, elle est maintenant heureuse de relever le prochain, celui de Miss France.

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

En 2019, Romane Edern, 24 ans, représentait la Bretagne lors de l'élection Miss France 2020. Originaire de Cleder, dans le Finistère, elle a également vécu à Mayotte et au Sénégal. Avant de se lancer dans les concours de beauté, la jeune femme suivait des études en neuropsychologie et neuroimagerie cognitives à l'université de Bordeaux. Elle ne s'est pas classée au concours Miss France 2020.

Miss France 2021 - au programme TV en décembre 2020