Miss Bretagne 2021 : portrait de Sarah Conan

MISS BRETAGNE. Sarah Conan a été élue Miss Bretagne et tente de remporter la couronne de Miss France 2022 le 11 décembre 2021. Mais qui est la candidate ? Etudes, loisirs... Tout savoir.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h15] Sarah Conan porte fièrement l'écharpe Miss Bretagne lors de l'élection Miss France 2022, qui se déroule le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. La jeune femme de 22 ans a été élue par les Bretons à Ploemeur, le 19 septembre dernier. Celle qui se dit novice de l'univers des concours de beauté est née à Paimpol, où elle a également grandi. Comme beaucoup des 29 autres candidates, elle n'est pas encore rentrée dans la vie active et poursuit actuellement ses études.

Miss Bretagne 2021 est étudiante à la Rennes School of Business où elle poursuit un Master 2 qui la destine à un poste de chef de produit marketing, avant de devenir directrice marketing. Sur son temps libre, Sarah Conan apprécie les sports nautiques. Elle pratique ainsi le wakeboard, le surf mais aussi le paddle. Mais cette grande sportive ne se limite pas aux sports dans l'eau, puisqu'elle a pratiqué également de l'équitation, de la danse, du tennis et du handball, où elle a pu jouer au niveau national.

Sarah Conan sait déjà quelle cause elle compte défendre si jamais elle est élue Miss France, le 11 décembre : Miss Bretagne compte faire de la prévention routière, notamment au sujet des accidents liés à l'alcool et la drogue au volant, évoquant des antécédents familiaux pour justifier son choix. ". Je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et pour lequel on peut faire davantage de prévention", explicite-t-elle en interview auprès de TV Mag, en amont de la soirée Miss France.

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

La liste des dernières Miss Bretagne