Miss Bretagne 2022 : Enora Moal, la candidate qui a fait de son complexe un atout

MISS BRETAGNE. Sacrée Miss Bretagne en septembre dernier, Enora Moal tentera de remporter la couronne de Miss France 2023 le 17 décembre prochain. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h07] Alors qu'elle avait déjà tenté sa chance l'an passé, sans succès, c'est face à 15 concurrentes qu'Enora Moal s'est finalement imposée comme Miss Bretagne 2022 le 23 septembre dernier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Ploemeur, dans le Morbihan. La jeune femme de 20 ans est donc en lice pour représenter la Bretagne au niveau national et tenter de remporter la couronne de Miss France 2023 lors de l'élection qui aura lieu à Châteauroux le 17 décembre et sera retransmise en direct sur TF1.

Surprise mais heureuse de revêtir l'écharpe, Enora Moal a affirmé qu'elle souhaitait profiter pleinement de l'aventure, peut-être une chance de prendre sa revanche sur le passé… La jeune Bretonne a en effet déclaré qu'elle avait déjà été victime de moqueries à cause de sa chevelure jugée trop volumineuse par ses camarades de classe : "Au collège, certains m'avaient même appelée Chewbacca", se souvient-elle. Mais lors de l'élection de Miss Bretagne, elle a décidé de défiler avec les cheveux lâchés, bouclés au naturel, faisant de son complexe une force : "J'aimerais dire à celles qui ont des complexes que ça peut devenir de vrais atouts et être une véritable une identité", déclare-t-elle à Ouest France.

Originaire de Guiapavas, près de Brest, Enora Moal est étudiante en troisième année d'imagerie médicale et travaille en tant qu'hôtesse au stade de Brestois pour payer ses études. Bien qu'elle soit passionnée par la mode et la couture, il faut dire que rien ne prédestinait la jeune Bretonne à défiler sur un podium car, comme elle l'a expliqué à Ouest France, c'est grâce à sa sœur qu'elle a pu endosser l'écharpe de Miss Bretagne : "C'est ma sœur qui m'a incitée à m'inscrire l'année dernière. Je pense que c'est un peu son rêve, mais elle ne fait pas les 1,70 m demandés. Jusque-là, moi, je me contentais de regarder l'élection de Miss France à la télévision". Sera-t-elle élue le 17 décembre ?

En savoir plus

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

