Miss Bretagne 2022 : qui est Enora Moal ? Portrait

MISS BRETAGNE. Enora Moal a été élue Miss Bretagne et tentera de remporter la couronne de Miss France 2023 en décembre prochain. Découvrez la candidate.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 17h18] La Bretagne est officiellement en lice pour l'élection Miss France. La représentante régionale a été élue le 23 septembre dernier, au cours d'une soirée qui s'est déroulée à Ploemeur, dans le Morbihan. Enora Moal a remporté la couronne de Miss Bretagne et défilera bientôt sur le podium de Châteauroux où se déroulera l'élection Miss France, fin décembre. Le concours sera, comme chaque année, retransmis en direct sur TF1.

Miss Bretagne 2022 est âgée de 20 ans et originaire de Guivapas, une ville près de Brest, dans le Finistère. Enora Moal est actuellement étudiante en troisième année d'imagerie médicale. En parallèle, elle travaille également en tant qu'hôtesse au Stade Brestois pour financer ses études. Côté loisirs, elle se dit passionnée de mode et de couture. Enora Moal n'en est pas à sa première tentative, puisqu'elle avait participé au concours de beauté l'an dernier mais avait raté son sacre, nous apprend actu Brest. A charge de revanche, la jeune femme est désormais candidate à Miss France. Et peut-être sera-t-elle élue d'ici quelques semaines.

En savoir plus

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

La liste des dernières Miss Bretagne