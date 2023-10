Miss Bretagne : Noémie Le Bras élue, qui est-elle ?

MISS BRETAGNE 2023. Noemie Le Bras a remporté l'écharpe de Miss Bretagne lors de l'élection qui s'est tenue le 29 septembre 2023. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 6 octobre 2023 à 14h43] La Bretagne a choisi sa représentante au concours Miss France lors d'une élection qui s'est tenue le 29 septembre 2023 à Ploemeur, dans le Morbihan. Après plusieurs heures de show, c'est finalement Noémie Le Bras, originaire du Cloître-Pleyben dans le Finistère, qui a remporté l'écharpe tant convoitée.

Noémie Le Bras est donc l'une des candidates à l'élection Miss France qui défilera le 16 décembre prochain à Dijon, dans l'espoir de succéder à Indira Ampiot. Âgée de 21 ans, la nouvelle Miss Bretagne étudie en première année de Master Gestion des Ressources humaines à l'IAE de Brest, selon son compte Linkedin, est travaille en alternance. La jeune femme va devoir trouver comment mener de front sa nouvelle vie de miss et ses études avant le voyage de préparation en novembre et le soir de l'élection Miss France.

Miss Bretagne est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Loire Atlantique. Depuis la création du concours national, 5 Miss Bretagne ont été élues Miss France : Raymonde Allain en 1928, Jacqueline Janet en 1937, Brigitte Barazer en 1960, Monique Lemaire en 1962 et Laury Thilleman en 2011.

