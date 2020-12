Miss Pays de la Loire 2020 : cheffe d'entreprise, sportive... Portrait de Julie Tagliavacca

MISS PAYS DE LA LOIRE - Julie Tagliavacca porte l'écharpe du Pays de la Loire à l'élection Miss France, le 19 décembre prochain. Son portrait.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 18h00] Julie Tagliavacca fait partie des 29 candidates à Miss France 2021. La jeune femme de 24 ans originaire d'Angers se démarquer des autres participantes sur sa vie professionnelle, puisqu'elle est cheffe d'entreprise depuis deux ans. Elle a en effet montée son site de vente de bijoux, accessoires de mode et vêtements en ligne après avoir décroché son master de marketing international. "C'est une fierté d'avoir ce statut d'entrepreneur", témoigne-t-elle dans une interview à TV Mag.

Sportive, la jeune femme est également adepte de fitness et de danse, se préparant très sérieusement pour le soir de Miss France sur TF1. Toutefois, la jeune femme confie vivre un drame personnel, puisqu'elle a découvert cette année que son père était atteint d'un cancer, comme elle l'explique au magazine spécialisé dans la télévision. "J'ai décidé de m'investir pleinement à ses côtés et défendre la lutte contre le cancer. J'ai démarché plusieurs associations dans ma région et dès que les mesures sanitaires le permettront, j'irai apporter mon soutien auprès des patients et de ceux qui en ont besoin."

#MissFrance2021

Félicitations à

Miss Pays de la Loire 2020, Julie Tagliavacca

Miss Normandie 2020, Amandine Petit

Et Miss Bretagne 2020, Julie Foricher

Rendez-vous prochainement pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion 2021 ! pic.twitter.com/POu3wAZkuq — Miss France (@MissFrance) September 28, 2020

Miss Pays de la Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. Depuis la création du concours national, 3 Miss Pays de la Loire ont été élues Miss France : Jacqueline Gayraud en 1964, Linda Hardy en 1992 et Valérie Claisse en 1994.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Yvana Cartaud a été élue le 28 septembre 2019 Miss Pays de la Loire au cours d'une élection qui s'est tenue à Château-Gontier. Après son baccalauréat, qu'elle doit passer en décalé, Yvana Cartaud a pour objectif de devenir avocate en droit international et veut se spécialiser dans les droits humains. Le 14 décembre 2019, elle s'est classée 6e dauphine de Miss France 2020.

Miss France - au programme TV en décembre 2020