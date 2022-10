Miss Pays de la Loire 2022 : portrait d'Emma Guibert

MISS PAYS DE LA LOIRE. Emma Guibert représentera le Pays de la Loire lors de la prochaine élection Miss France, prévue fin décembre 2022. Mais qui est cette nouvelle candidate ?

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 16h48] Les candidates à l'élection Miss France 2023 commencent à être connues. Miss Pays de la Loire a d'ailleurs été élue le 24 septembre dernier, au cours d'une soirée qui s'est déroulée à l'espace Saint-Fiacre, à Châeau-Gontier-sur-Mayenne. Emma Guibert, vendéenne d'origine, représentera sa région lors du concours de beauté national, qui sera organisé fin décembre à Châteauroux et retransmis en direct sur TF1.

Âgée de 20 ans et originaire de Poiroux, la nouvelle Miss Pays de la Loire est actuellement étudiante. Emma Guibert est en effet inscrite à un BTS tourisme, en deuxième année. Elle a confié dans sa vidéo de présentation aimer "le sport, lire, et sortir avec [ses] amis". Celle que l'on compare déjà à Laury Thilleman sera-t-elle auréolée de succès en décembre ? Il faudra attendre la fin du voyage de préparation, et surtout la diffusion de l'élection Miss France sur TF1, pour le découvrir.

Tout savoir sur Miss Pays de la Loire

Miss Pays de la Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. Depuis la création du concours national, 3 Miss Pays de la Loire ont été élues Miss France : Jacqueline Gayraud en 1964, Linda Hardy en 1992 et Valérie Claisse en 1994.

Liste des dernières Miss Pays de la Loire