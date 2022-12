Miss Pays de la Loire 2022 : qui est Emma Guibert ?

MISS PAYS DE LA LOIRE. C'est Emma Guibert qui défendra sa région le 17 décembre prochain au concours Miss France 2023. On vous dit tout sur la candidate.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h04] Dans la famille Miss France, on demande Miss Pays de La Loire. Emma Guilbert, une étudiante dans le tourisme, a été élue le 24 septembre dernier à Château-Gontier sur Mayenne dans les Pays de la Loire. La Vendéenne d'origine portera les couleurs de sa région au concours de beauté emblématique qui se tiendra à Châteauroux samedi prochain et qui sera diffusé sur TF1 comme chaque année.

Emma Guilbert est une étudiante de 20 ans, inscrite en deuxième année BTS tourisme. Ces études correspondent parfaitement à la jeune femme hyperactive et déterminée. Si elle aime la lecture, elle aime aussi le sport. Pour la jeune candidate, ce concours, c'est avant tout une belle revanche pour elle, qui n'était pas bien dans sa peau quand elle était plus jeune. Une revanche qui lui permettra de remporter la couronne la mènera au sommet ? C'est ce que nous découvrirons le 17 décembre lors de la soirée d'élection Miss France 2023.

Tout savoir sur Miss Pays de la Loire

Miss Pays de la Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. Depuis la création du concours national, 3 Miss Pays de la Loire ont été élues Miss France : Jacqueline Gayraud en 1964, Linda Hardy en 1992 et Valérie Claisse en 1994.

Liste des dernières Miss Pays de la Loire