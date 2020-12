Amandine Petit : le portrait de Miss France 2021

MISS NORMANDIE. La jeune femme de 23 ans originaire de la ville de Bourguébus a été sacrée Miss France 2021 samedi 19 décembre. Amandine Petit représentait la Normandie. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 20 décembre 2020 à 12h31] La "cohésion sociale", voilà le thème que veut mettre en avant la nouvelle Miss France pendant son année de règne. Samedi 19 décembre, devant une audience record pour la cérémonie, Clémence Botino a remis la couronne à Amandine Petit. Cela faisait dix ans que la Normandie n'avait pas vu sa représentante gagner le concours national. Étudiante en master 2, la jeune femme de 23 souhaite diriger un établissement de santé pour personnes âgées. Dimanche matin, au lendemain de son élection, Amandine Petit a indiqué qu'elle avait choisi ces études par intérêt pour le management, pour "être à la tête d'une entreprise" et par attrait pour la "cohésion sociale".

Amandine Petit a débuté l'aventure Miss France en septembre dernier en remportant l'élection Miss Normandie, à Coutances, à l'Ouest de la région. Ce n'était d'ailleurs pas sa première tentative de briller au concours de beauté régional, puisqu'elle avait déjà participé au concours de Miss Normandie il y a cinq ans, alors qu'elle avait seulement 18 ans. Celle qui représentait la Normandie est originaire de Bourguébus, non loin de Caen, dans le Calvados. C'est donc un rêve qui se réalise pour la jeune femme qui a avoué souffrir de manque de confiance en elle par le passé : "Aujourd'hui j'ai prouvé que même si on manque de confiance en soi on peut aller très loin" a-t-elle déclaré, très émue, après sa victoire.

Dans les colonnes de Tendance Ouest, avant l'élection, Amandine Petit expliquait que c'est lors d'une discussion avec Malika Ménard qu'elle a eu envie de sauter le pas du concours de beauté. "Elle m'en avait parlé. J'avais sauté le pas. Mais j'étais toute jeune. Clairement, je crois que le soir de l'élection, j'avais vraiment eu peur de ce qu'il pouvait se passer." Cinq années plus tard, la jeune femme n'a pas tremblé et s'est même distinguée au point d'obtenir le titre de Miss Normandie 2020 puis celui de Miss France 2021.

Miss Normandie faisait-elle partie des favorites de Miss France 2021 ?

Amandine Petit a remporté l'adhésion du jury et du public de Miss France 2021. Mais même avant de remporter le titre, elle s'était fait remarquée. En effet, Miss Normandie avait été élue candidate favorite des votants sur le site de France Bleu, avec 30% des suffrages. La précédente représentante de la Normandie à avoir été élue Miss France, Malika Ménard, avait également confié au site actu.fr qu'elle était également sa favorite, l'ayant déjà rencontré dans la rue lorsqu'Amandine Petit n'avait que 17 ans : "Elle était venue me parler et je l'avais invitée à se présenter à Miss Normandie où elle avait fini dauphine. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'ai trouvé qu'elle avait tous les critères pour aller loin dans la compétition."

Tout savoir sur miss normandie

Miss Normandie est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Orne et de l'Eure. Depuis la création du concours national, 6 Miss Normandie ont été élues Miss France : Monique Negler en 1958, Jeanne Beck en 1967, Isabelle Benard en 1981, Martine Robine en 1984, Cindy Fabre en 2005 et Malika Ménard en 2010 et Amandine Petit en 2020.

Marine Clautour a été élue Miss Normandie 2019. Elle était âgée de 21 ans au moment de son sacre. Etudiante en master d'assurances et de gestion de patrimoine, elle s'est hissée dans le top 15 à Miss France 2020, se classant 5e dauphine.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020