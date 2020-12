Miss Provence 2020 : April Benayoum première dauphine, son portrait

MISS PROVENCE – April Benayoum qui porte l'écharpe de Miss Provence, est devenue la première dauphine de Miss France 2021.

[Mis à jour le 20 décembre 2020 à 00h42] April Benayoum est arrivée à la seconde place de l'élection Miss France 2021. Ce samedi 19 décembre 2020, elle a reçu le titre de première dauphine d'Amandine Petit, nouvelle Miss France. La jeune femme de 21 ans avait déjà un héritage de reine de beauté, puisque sa grand-mère a elle aussi été élue Miss Marseille dans les années 1950, comme elle l'a confié auprès du Figaro. Et petite anecdote, Miss Provence a déjà croisé brièvement Jean-Pierre Foucaut au début de sa vie, le présentateur de Miss France originaire de Provence étant apparu dans un clip à ses côtés lorsqu'elle était encore bébé.

Etudiante en commerce, April Benayoum est déjà diplômée d'un BTS en commerce international et poursuit actuellement un master en marketing. A termes, elle aspire travailler dans le domaine des cosmétiques. La nouvelle Miss Provence espère, avec son nouveau titre, " défendre des causes qui [lui] tiennent à coeur et [...]réaliser de nouveaux et beaux projets ", comme elle l'expliquait lors de l'élection régionale qu'elle a remportée.

Parmi les causes chères à Miss Provence, on compte l'environnement. April Benayoum explique dans son interview à TV Mag participer chaque année à des ramassages de déchets sur la plage. "Je sais qu'à mon échelle que ce n'est pas grand-chose mais cette action est très importante et symbolique pour moi. Je suis convaincue que, si chacun d'entre nous fait quelques petits gestes au quotidien, cela peut vraiment avoir un impact."

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

En 2019, Lou Ruat a représenté la Provence au concours Miss France. La jeune femme était tout juste âgée de 18 ans lors de son sacre. Véritable influenceuse sur Instagram, Lou Ruat se démarquait comme la miss la plus suivie sur Instagram lors de l'élection 2020. Elle a finit première dauphine de Miss France (Clémence Botino), lors de l'élection qui se déroulait le 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille.

En 2018, Wynona Gueraini a été la candidate de la Provence à l'élection Miss France 2019. A l'origine, la jeune femme avait terminé deuxième dauphine lors du concours régional. Mais la Miss Provence avait renoncé à ses obligations, tout comme la première dauphine. Un changement qui a porté ses fruits, puisqu'elle s'était classée 5e dauphine lors de l'élection nationale.

