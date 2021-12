Miss Provence 2021 : qui est Eva Navarro ? Son portrait

MISS PROVENCE. La Provence est toujours à la recherche d'un titre après avoir été très proche l'an dernier. Eva Navarro se présente à Miss France 2022 en tant que Miss Provence 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] C'est à Cogolin le 30 juillet 2021 que la Provence a voté pour sa représentante à l'élection Miss France 2022. Parmi toutes les candidates réunies sur scène, c'est Eva Navarro qui a été salue et élue Miss Provence 2021. Elle aura, à n'en pas douter, un peu de pression sur les épaules étant donné le classement de la précédente Miss Provence au concours national, April Benayoum, élue première dauphine d'Amandine Petit l'an dernier. Eva Navarro peut-elle atteindre la plus haute marche et, par la même occasion, la couronne ?

Eva Navarro est une jeune femme âgée de 19 ans. Mesurant 1 mètre 70, elle travaille comme modèle photo professionnelle. Les shootings photos n'ont donc aucun secret pour elle. On note également qu'elle a une certaine influence sur les réseaux sociaux, où elle a déjà 17 000 fans qui devraient probablement la soutenir dans son aventure Miss France. Sur Instagram, Eva Navarro affiche son combat pour l'acceptation de soi. On a notamment pu lire ces confessions : "Avant, j'avais beaucoup de mal à poster une photo sans effacer mes vergetures, honte de mon corps en maillot de bain, car on voit tout ce que l'on n'est pas par rapport aux normes dictées. Je faisais partie de la case des filles 'qui n'ont pas de formes' (...) Aujourd'hui, j'ai décidé de m'accepter telle que j'étais et d'en faire une force. Qu'on se le dise, aucun corps n'est mieux qu'un autre et il n'y a pas de beauté absolue".

Dans les colonnes du magazine Gala, Eva Navarro s'est exprimée au sujet du harcèlement scolaire qu'elle a subi de plein fouet quand elle était plus jeune. Celui-ci a d'ailleurs de graves conséquences sur son état de santé à l'époque. "J'ai été victime de harcèlement scolaire" annonce-t-elle. "J'ai même été hospitalisée tellement j'avais maigri." Elle affirme cependant que participer à l'élection de Miss France l'aide à se sentir mieux. "Être ici me redonne confiance en moi, sans pour autant faire de mal à personne".

A l'occasion d'une interview auprès du magazine Paris Match, Eva Navarro a raconté pourquoi elle souhaitait devenir Miss France à la suite d'Amandine Petit. "C'est l'opportunité de découvrir de nouvelles cultures et m'ouvrir à un monde nouveau qui ne pourra être qu'enrichissant." Il faut dire qu'une Miss France voyage beaucoup à la rencontre des Français mais a aussi, parfois, l'occasion de se rendre à l'étranger pour participer à d'autres concours internationaux. C'est aussi "l'occasion de parler et soutenir les causes que je souhaite défendre. Et si j'ai la chance d'être élue, je pourrais montrer que les femmes sont libres de leurs choix car j'ai choisi moi-même de me présenter à ce concours."

Tout savoir sur Miss Provence

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

Liste des dernières Miss Provence