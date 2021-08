Miss Provence 2021 : qui est Eva Navarro ?

MISS PROVENCE – Après une place de première dauphine l'an dernier, la Provence va tenter de rafler la couronne de Miss France avec Eva Navarro, élue Miss Provence 2021.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 17h38] C'est à Cogolin le 30 juillet 2021 que la Provence a voté pour sa représentante à l'élection Miss France 2022. Parmi toutes les candidates réunies sur scène, c'est Eva Navarro qui a été salue et élue Miss Provence 2021. Elle aura, à n'en pas douter, un peu de pression sur les épaules étant donné le classement de la précédente Miss Provence au concours national, April Benayoum, élue première dauphine d'Amandine Petit l'an dernier. Eva Navarro peut-elle atteindre la plus haute marche et, par la même occasion, la couronne ?

Félicitations à Eva Navarro élue Miss Provence 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/bhuZjQ9fHp — Miss France (@MissFrance) July 30, 2021

Eva Navarro est une jeune femme âgée de 19 ans. Mesurant 1 mètre 70, elle travaille comme modèle photo professionnelle. Les shootings photos n'ont donc aucun secret pour elle. On note également qu'elle a une certaine influence sur les réseaux sociaux, où elle a déjà 17 000 fans qui devraient probablement la soutenir dans son aventure Miss France. Sur Instagram, Eva Navarro affiche son combat pour l'acceptation de soi. On a notamment pu lire ces confessions : "Avant, j'avais beaucoup de mal à poster une photo sans effacer mes vergetures, honte de mon corps en maillot de bain, car on voit tout ce que l'on n'est pas par rapport aux normes dictées. Je faisais partie de la case des filles 'qui n'ont pas de formes' (...) Aujourd'hui, j'ai décidé de m'accepter telle que j'étais et d'en faire une force. Qu'on se le dise, aucun corps n'est mieux qu'un autre et il n'y a pas de beauté absolue".

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

Elue Miss Provence en 2020, April Benayoum s'est hissée jusqu'à la deuxième place de l'élection Miss France 2021. Etudiante en commerce âgée de 21 ans au moment de l'élection, April Benayoum est diplômée d'un BTS en commerce international et avait pour objectif de travailler dans le domaine des cosmétiques. Prise pour cible par des tweets à caractère antisémite lors de l'élection de Miss France, elle a servi en tant que première dauphine d'Amandine Petit de 2020 à 2021.

En 2019, Lou Ruat a représenté la Provence au concours Miss France. La jeune femme était tout juste âgée de 18 ans lors de son sacre. Véritable influenceuse sur Instagram, Lou Ruat se démarquait comme la miss la plus suivie sur Instagram lors de l'élection 2020. Elle a finit première dauphine de Miss France (Clémence Botino), lors de l'élection qui se déroulait le 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille.

En 2018, Wynona Gueraini a été la candidate de la Provence à l'élection Miss France 2019. A l'origine, la jeune femme avait terminé deuxième dauphine lors du concours régional. Mais la Miss Provence avait renoncé à ses obligations, tout comme la première dauphine. Un changement qui a porté ses fruits, puisqu'elle s'était classée 5e dauphine lors de l'élection nationale.