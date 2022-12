Miss Provence 2022 : études, loisirs... Le portrait de Chana Goyons

MISS PROVENCE. Miss Provence 2022 succède à Eva Navarro. Découvrez Chana Goyons, la candidate au concours Miss France 2023.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h15] Le 29 juillet 2022 à Istres, quinze jeunes femmes se disputaient le titre de Miss Provence 2022 pour succéder à Eva Navarro, Miss Provence 2021. C'est Chana Goyons qui a remporté la couronne tant convoitée. La jeune femme originaire des environs de St Tropez a tout juste 18 anset vient d'obtenir son bac avec mention bien. Elle s'engage dans des études de commerce ou de finance. À moins qu'elle ne décroche la couronne de Miss France 2023 le 17 décembre prochain à Châteauroux, ce qui va mettre en parenthèse ses projets professionnels.

Chana Goyons est une grande sportive. Elle pratique notamment le golf. Selon la jeune femme, c'est un bon moyen d'évacuer le stress pour elle qui en souffre particulièrement. Sportive, studieuse et engagée. Miss Provence 2022 souhaite s'engager dans la lutte contre le cancer du sein, mais aussi auprès des enfants défavorisés. Son destin de reine de beauté n'était pas tout tracé et la jeune femme n'aurait jamais imaginé en arriver là un jour, comme elle l'expliquait au micro de La Provence, évoquant brièvement avoir souffert de harcèlement scolaire par le passé : "Ce n'est pas forcément un rêve de petite fille parce que, plus petite, je n'aurais jamais imaginé être là, par rapport à ce qu'il s'est passé dans ma vie."

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

Liste des dernières Miss Provence