Miss Provence 2022 : le portrait de Chana Goyons

MISS PROVENCE. Elle succède à Eva Navarro dans le rôle de Miss Provence 2022, découvrez qui est Chana Goyons, candidate à Miss France 2023.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 15h35] Réunies le 29 juillet 2022 à Istres, elles étaient quinze jeunes prétendantes en lice pour tenter d'obtenir la couronne et l'écharpe de Miss Provence 2022 et la chance de succéder à Eva Navarro dans la course au concours national Miss France 2023. C'est Chana Goyons, 18 ans, qui s'est imposée face à ses adversaires et est devenue Miss Provence 2022. Elle représentera sa région mi-décembre à Châteauroux durant l'élection Miss France. Originaire de Gassin non loin de Saint-Tropez dans le Var, Chana Goyons vient tout juste d'obtenir son baccalauréat avec mention bien. Par la suite, elle veut suivre des études dans la finance ou bien le commerce.

Chana Goyons se dit "passionnée par le sport". Elle a notamment "pratiqué le golf en compétition pendant dix ans". En tant que reine de beauté, la jeune Miss Provence 2022 souhaite utiliser "la notoriété apportée par les Miss" pour "réaliser [son] rêve et venir en aide aux enfants défavorisés". Dans une vidéo de présentation, Chana Goyons explique qu'elle n'a pas toujours rêvé de devenir une miss : "ce n'est pas forcément un rêve de petite fille parce que, plus petite, je n'aurais jamais imaginé être là, par rapport à ce qu'il s'est passé dans ma vie."

Tout savoir sur Miss Provence

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

Liste des dernières Miss Provence