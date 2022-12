Miss Provence : tout juste bachelière, Chana Goyons veut briser un tabou

MISS PROVENCE. Elue Miss Provence 2022, Chana Goyons a bien l'intention de bousculer lors du concours Miss France. Souhaitant lutter contre les violences intrafamiliales, elle souhaite que la France prenne conscience de cette cause.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h30] Cet été, Istres a été le théâtre de l'élection de Miss Provence 2022. Le 29 juillet, 15 jeunes femmes rêvaient de remporter le titre et ainsi de succéder à Eva Navarro, candidate de la région l'an dernier. A ce jeu-là, c'est Chana Goyons, originaire des environs de Saint-Tropez, qui a eu le meilleur et a été couronnée Miss Provence 2022. Celle qui venait tout juste d'obtenir son Bac avec la mention bien a ainsi pris une année sabbatique pour profiter de l'aventure Miss France comme il se doit. Par la suite, elle souhaite se diriger vers le domaine de la finance en intégrant une école de commerce.

Chana Goyons est une grande sportive. Elle pratique notamment le golf. Selon la jeune femme, c'est un bon moyen d'évacuer le stress pour elle qui en souffre particulièrement. Sportive, studieuse et engagée. Miss Provence 2022 souhaite s'engager dans la lutte contre le cancer du sein, mais aussi auprès des enfants défavorisés. Son destin de reine de beauté n'était pas tout tracé et la jeune femme n'aurait jamais imaginé en arriver là un jour, comme elle l'expliquait au micro de La Provence, évoquant brièvement avoir souffert de harcèlement scolaire par le passé : "Ce n'est pas forcément un rêve de petite fille parce que, plus petite, je n'aurais jamais imaginé être là, par rapport à ce qu'il s'est passé dans ma vie."

Dans les colonnes de TV Mag, Chana Goyons explique que sa cause personnelle consiste à lutter contre les violences intrafamiliales dont les viols et l'inceste. Ce faisant, elle aimerait que plus de Français prennent conscience de cette réalité, malgré le tabou que cela représente dans le pays. "Je fais partie de l'association Carl qui traite des violences intra familiales que ce soit les viols ou les violences conjugales. Ça me touche. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'inceste alors qu'un enfant sur dix est touché. Certains ne préfèrent pas en parler parce que ça brise des familles, je trouve ça horrible… Même si ça ne m'est pas arrivé personnellement, je pense que c'est une cause qui a besoin d'être entendue."

Miss Provence est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de la région Provence candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements d'Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s'agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979.

Liste des dernières Miss Provence