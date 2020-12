Miss Centre-Val de Loire 2020 : qui est Cloé Delavalle ? Son portrait

MISS CENTRE VAL DE LOIRE – Cloé Delavalle, 23 ans, représentera le Centre-Val de Loire lors de l'édition 2021 de Miss France.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h31] Cloé Delavalle fait partie des candidates en lice pour le concours Miss France 2021. La jeune femme de 23 ans porte l'écharpe de Miss Centre-Val de Loire, venant de Chartres. Cette infirmière en neurologie a déjà tenté de représenter sa région deux fois avant de réussir cette année : "Il faut toujours persévérer et aller au bout de ses rêves" conclut la candidate à l'Est Républicain, pour qui la troisième tentative aura finalement été la bonne pour la candidate.

Cloé Delavalle est passionnée par l'équitation, sport qu'elle pratique depuis l'âge de 3 ans. Elle a notamment participé deux fois aux championnats de France de sauts d'obstacles lorsqu'elle avait 12 et 14 ans. La belle brune aime également les voyages et voudrait partir une année en Australie. Elle a déjà son plan bien en tête, y travailler 6 mois pour ensuite pouvoir visiter le continent. Afin de pouvoir vivre l'aventure Miss France, la jeune infirmière a arrêté son travail le 10 novembre dernier et le reprendra en janvier, sauf si elle décroche la couronne. Son service a accueilli des patients atteints du Covid-19 lors de la 1ère vague et lors de la 2ème, elle a voulu travailler sur ses jours de repos afin d'aider les services Covid. C'est donc tout naturellement qu'elle souhaiterait défendre la cause de la prévention et de l'éducation à la santé si elle est élue.

Miss Centre-Val de Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes issues de la région candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Cher, du Loiret, de l'Indre, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Depuis la création du concours national, une seule Miss Centre-Val de Loire a été élue Miss France : il s'agit de Flora Coquerel, initialement Miss Orléanais, en 2014.

En 2019, Jade Simon-Abadie a été élue Miss Centre-Val de Loire. Lors de l'élection Miss France 2020, la jeune femme originaire de Neuillé-le-Lierre, en Indre-et-Loire, fait partie des 15 finalistes du concours.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Laurie Derouard, 23 ans, représentait la région du Centre-Val de Loire à l'élection de la Miss France 2019. Miss Centre-Val de Loire 2018 a avait terminé première du test de culture générale avec une de 18,5/20. Elle ne s'est toutefois pas classée parmi les 12 finalistes du concours.

Miss France 2021 - le 19 décembre 2020