Miss Centre-Val de Loire 2021 : études, loisirs... Portrait de Jade Lange

MISS CENTRE VAL DE LOIRE. Jade Lange a été élue Miss Centre-Val de Loire 2021. Elle portera l'écharpe de sa région lors de la prochaine élection Miss France. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 15h16] Miss Centre-Val de Loire 2021 est l'une des dernières candidates à l'élection Miss France à avoir été élue, le 24 octobre dernier à Dreux. Jade Lange représentera sa région le 11 décembre à Caen, dans l'espoir de succéder à Amandine Petit. Elle s'est vue remettre l'écharpe de représentante de sa région par Cloé Delavalle, dernière tenante du titre.

Félicitations à Jade Lange élue Miss Centre Val de Loire 2021 pour Miss France 2022 pic.twitter.com/VmH7IohAMg — Miss France (@MissFrance) October 24, 2021

Côté vie professionnelle, Miss Centre-Val de Loire 2021 est toujours étudiante. Elle vient tout juste de débuter une licence des sciences du langage, formation qu'elle poursuit à Orléans. Cette jeune femme de 18 ans est originaire de Malesherbes, dans le Loiret. Jade Lange s'est dite "sur un petit nuage" depuis son élection au micro de France Bleu : "C'est un honneur, un rêve qui se réalise et je compte bien emmener la région Centre-Val de Loire le plus loin possible".

Miss Centre-Val de Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes issues de la région candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Cher, du Loiret, de l'Indre, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Depuis la création du concours national, une seule Miss Centre-Val de Loire a été élue Miss France : il s'agit de Flora Coquerel, initialement Miss Orléanais, en 2014.

Cloé Delavalle a été élue Miss Centre-Val de Loire. Âgée de 23 ans, elle était originaire de Chartres. Lors de son sacre, elle travaillait comme infirmière en neurologie. Côté loisirs, elle était également passionnée d'équitation. Lors de l'élection Miss France 2021, elle ne s'est pas classée dans le top 15.

En 2019, Jade Simon-Abadie a été élue Miss Centre-Val de Loire. Lors de l'élection Miss France 2020, la jeune femme originaire de Neuillé-le-Lierre, en Indre-et-Loire, fait partie des 15 finalistes du concours.

Laurie Derouard, 23 ans, représentait la région du Centre-Val de Loire à l'élection de la Miss France 2019. Miss Centre-Val de Loire 2018 a avait terminé première du test de culture générale avec une de 18,5/20. Elle ne s'est toutefois pas classée parmi les 12 finalistes du concours.

