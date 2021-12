Miss Centre-Val de Loire 2021 : qui est Jade Lange ?

MISS CENTRE VAL DE LOIRE. Jade Lange a été élue Miss Centre-Val de Loire 2021. Elle portera l'écharpe de sa région lors de la prochaine élection Miss France. Son portrait.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h20] Le Centre-Val de Loire est représenté par Jade Lange pour l'élection Miss France 2022, le 11 décembre 2021. Miss Centre-Val de Loire a été l'une des dernières candidates à être élue, le 24 octobre dernier à Dreux. Jade Lange succède à Cloé Delavalle, dernière tentante du titre. Âgée de seulement 18 ans, elle fait partie des plus jeunes de la promotion 2021. Elle a grandi dans le Loiret, dans la commune de Malesherbes.

Côté vie professionnelle, Miss Centre-Val de Loire 2021 est toujours étudiante. Elle vient tout juste de débuter une licence des sciences du langage, formation qu'elle poursuit à Orléans. Elle espère devenir, plus tard, professeur des écoles. Côté loisirs, Jade Lange avoue avoir pratiqué le piano pendant sept ans. La jeune femme pense également que c'est son métissage qui peut la démarquer des autres candidates le soir de l'élection, révélant auprès de Paris-Match être vietnamienne et martiniquaise par son père, et française par sa mère.

Jade Lange a révélé avoir été victime de harcèlement scolaire par le passé. C'est pour cette raison qu'elle compte faire de la prévention à ce sujet si jamais elle est élue Miss France. Miss Centre-Val de Loire envisage ainsi des interventions dans les écoles pour "faire passer un message d'espoir." "J'étais timide et grande, on me laissait de côté et je n'osais pas me défendre, se souvient-elle dans une interview à TV Mag. Alors que j'étais une petite fille qui n'avait pas confiance en elle, j'ai osé, en tant que jeune femme, me présenter à un concours de beauté et je l'ai gagné. Pour moi, c'est une revanche."

Miss Centre-Val de Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes issues de la région candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Cher, du Loiret, de l'Indre, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Depuis la création du concours national, une seule Miss Centre-Val de Loire a été élue Miss France : il s'agit de Flora Coquerel, initialement Miss Orléanais, en 2014.

