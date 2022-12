Miss Centre-Val de Loire 2022 : portrait de Coraline Lerasle

MISS CENTRE-VAL DE LOIRE. Élue Miss Centre-Val de Loire 2022, Coraline Lerasle représentera sa région lors du concours Miss France 2023 en direct sur TF1 le 17 décembre.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h10] Élue Miss Centre-Val de Loire le 23 octobre dernier sur la scène du Parc des expositions de Dreux, Coraline Lerasle, 23 ans, complète le casting des candidates à l'élection Miss France 2023. D'abord couronnée Miss Indre et Loire en mai, elle succède à Jade Lange pour représenter sa région lors de l'élection nationale de Miss France 2023 qui aura lieu de 17 décembre à Châteauroux et sera retransmise en direct sur TF1.

Originaire de Tours, Coraline Lerasle est étudiante en licence de géographie après avoir obtenu un BTS de comptabilité et gestion. Cette passionnée de lecture souhaite devenir plus tard professeure des écoles, l'éducation a d'ailleurs son importance dans son discours : "Ce qui me tient à cœur, c'est la confiance en soi, il faut absolument que les enfants aient confiance en eux pour accomplir des choses plus tard. En général, on met trop l'accent sur le négatif à l'école, au lieu de souligner les points forts", a-t-elle confié à La Nouvelle République. Bien qu'elle considère que son atout est la bienveillance, la Tourangelle pense que sa faiblesse, c'est sa timidité, raison pour laquelle elle aimerait défendre la confiance en soi. "J'ai encore du mal aujourd'hui à avoir confiance en moi. Ma participation au concours m'aide à prendre en assurance", confie-t-elle à TV Magazine.

Quoi qu'il en soit, Coraline Lerasle réalise un rêve de petite fille en participant au concours de reines de beauté. Elle avait déjà tenté sa chance en 2019 et avait terminé parmi les cinq finalistes lors des élections régionales. "À l'époque, je venais d'avoir 19 ans donc j'étais assez timide et c'est ce qui a pêché. On m'avait conseillé de me présenter à nouveau avec davantage d'assurance. C'est ce que j'ai fait cette année et ça a payé", a-t-elle confié à TV Magazine. Succèdera-t-elle cette année à Flora Coquerel, la seule Miss Centre-Val de Loire ayant remporté le titre de Miss France ?

Miss Centre-Val de Loire est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes issues de la région candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements du Cher, du Loiret, de l'Indre, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Depuis la création du concours national, une seule Miss Centre-Val de Loire a été élue Miss France : il s'agit de Flora Coquerel, initialement Miss Orléanais, en 2014.

La liste des dernières Miss Centre-Val de Loire