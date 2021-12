Miss Martinique 2021 : le portrait de Floriane Bascou

MISS MARTINIQUE. Poussée à se présenter par ses proches, Floriane Bascou est devenue Miss Martinique 2021. Découvrez-en plus sur la candidate à Miss France 2022.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 16h30] Après avoir été décalée, c'est le dimanche 24 octobre 2021 qu'a eu lieu l'élection de Miss Martinique 2021 à l'hôtel Batelière de Schoelcher. Le public et le jury réunis devaient départager neuf candidates et décerner l'écharpe ainsi que la couronne de Miss Martinique 2021. C'est Floriane Bascou qui représentera fièrement les couleurs de l'île lors du concours Miss France 2022 en décembre. Âgée de 19 ans, Floriane Bascou a triomphé des huit autres candidates.

La jeune femme, qui mesure 1 mètre 71, est originaire du Lamentin. Qualifiée pour l'élection de Miss France 2022 qui se tiendra à Caen au mois de décembre, Floriane Bascou porte tous les espoirs de son île, qui n'a jamais obtenu la couronne de Miss France par le passé. Pour faire face à la pression que représente ce concours, elle pourra aussi demander des conseils à son frère, Dimitri Bascou, qui est un champion d'athlétisme dans la discipline du 110 mètres haies.

Dans une interview accordée au Figaro TV Mag, Floriane Bascou, Miss Martinique 2021, affirme qu'elle a toujours été "captivée" par les concours de beauté, qu'ils soient français ou non. "Je n'avais pas spécialement pour ambition de m'y inscrire un jour" mais ses proches l'y ont poussée. "Ils ont su voir en moi un potentiel, une jeune femme qui a de la présence, de l'intelligence et de l'élégance." C'est ainsi que cette jeune femme s'est présentée au concours Miss Martinique, qu'elle a remporté. La voilà donc en route pour Miss France 2022, une expérience qu'elle espère la voir grandir et "dépasser mes propres limites".

Tout savoir sur Miss Martinique

Miss Martinique est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur île. Depuis la création du concours national, aucune Miss Martinique n'a été élue Miss France.