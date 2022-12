Miss Martinique : qui est Axelle René, la troisième dauphine de Miss France ?

MISS MARTINIQUE. La Martinique est représenté par Axelle René, âgée de 21 ans. Elle s'est hissée à la quatrième place à Miss France 2023. Voici son portrait.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 00h10] Axelle Renée a atteint la quatrième place de l'élection Miss France ce samedi 17 décembre 2022. Elle est donc la troisième dauphine de Miss France 2023. La jeune femme est âgée de 21 ans. Axelle René est étudiante en Master 1 de géosciences et de planétologie à la Sorbonne. "Pendant mes trois années de licence, j'ai eu l'occasion de visiter le pays, de m'ouvrir à tous ces paysages. J'aimerais que tous les Français prennent le temps d'admirer autour d'eux et de savourer la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays" a expliqué la jeune femme originaire du Robert durant son élection. Après la parenthèse Miss France, Axelle René souhaite "devenir actrice du développement" en compétences en géologie en Martinique, notamment pour étudier le volcan de l'île et la savane des pétrifications qui se trouve au sud de l'île.

Pendant son temps libre, Axelle René aime voyager et a une passion dévorante : la musique. La jeune femme a appris en autodidacte le piano et la guitare, ce qui lui permet de s'accompagner au chant. Sportive, la Miss a beaucoup pratiqué le VTT, qui lui a donné de nombreuses occasions d'être en communion avec la nature. Grâce au concours Miss France, elle espère pouvoir diffuser ses valeurs et honorer son projet : aider les jeunes à se fixer des objectifs et s'en donner les capacités pour les réussir.

Tout savoir sur Miss Martinique

Miss Martinique est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur île. Depuis la création du concours national, aucune Miss Martinique n'a été élue Miss France.