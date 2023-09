Miss Martinique : Chléo Modestine candidate à Miss France, tout savoir sur la reine de beauté

MISS MARTINIQUE 2023. La Martinique a trouvé sa candidate à l'élection Miss France en la personne de Chléo Modestine. Découvrez son portrait.

Miss Martinique 2023 a été élue ce samedi 23 septembre 2023 au parc culturel Aimé-Césaire à Fort-de-France. Face à neuf autres candidates, c'est Chléo Modestine qui a remporté l'écharpe et le ticket pour participer à la prochaine élection Miss France, le 16 décembre prochain à Dijon.

Âgée de 21 ans, la nouvelle Miss Martinique est originaire du Vauclin, au sud-est de l'île. Lorsqu'elle ne défile pas sur les podiums de beauté, Chléo Modestine étudie en BTS commerce international. Et la jeune femme sait déjà quel sujet elle compte défendre sur la scène de Miss France : "je voulais parler de quelque chose qui est dans mes gênes et qui m'incarne, c'est le métissage culturel, a-t-elle expliqué au journal de 13 h de RCI FM. Et c'est quelque chose que je serai fière de représenter."

Tout savoir sur Miss Martinique

Miss Martinique est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur île. Depuis la création du concours national, aucune Miss Martinique n'a été élue Miss France.