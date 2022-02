Programme TV JO : où et quand voir la cérémonie d'ouverture 2022 ?

PROGRAMME TV JO 2022. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin débutent officiellement ce vendredi 4 février 2022. La cérémonie d'ouverture sera à suivre en direct. Horaires et chaînes des JO.

[Mis à jour le 4 février 2022 à 9h25] Les JO 2022 débutent officiellement ce 4 février 2022. La cérémonie d'ouverture débute ce vendredi à partir de 13h. En France, il sera possible de la suivre en direct et gratuitement, puisque France 2 propose de suivre l'événement à partir de 12h35, heure française. Pour l'occasion, le JT de 13h de la Deux est décalé à midi. La cérémonie d'ouverture est également à découvrir sur Eurosport pour les abonnés, ou sur la chaîne numérique Beijing 2022 h24. D'autres épreuves sont à suivre dans la journée vous en trouverez d'ailleurs le programme complet un peu plus bas dans cet article.

Au total, les téléspectateurs des JO 2022 suivront près de 15 sports et 109 épreuves jusqu'au 20 février 2022. Avec un décalage horaire de +7 heures pour Pékin par rapport à Paris, les Jeux Olympiques sont à suivre en direct en France de 2h à 16h30 environ, avec plusieurs épreuves au cours de la nuit. Pour rappel, les épreuves sont retransmises en direct et en intégralité sur Eurosport, mais aussi en clair sur France 2 et France 3. France Télévision a également créé pour l'occasion une chaîne numérique gratuite, Beijing 2022 h24, qui diffuse l'intégralité de la compétition en direct et 24/24h. Ci-dessous, retrouvez le planning complet des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

fiche programme

Les Jeux Olympiques d'hiver sont diffusés sur plusieurs chaînes en 2022. Eurosport diffuse l'intégralité de l'événement se déroulant à Pékin, il faut donc avoir un abonnement à cette chaîne payante pour suivre l'ensemble des épreuves 2022 en direct. Cependant, certaines seront également disponibles en clair et gratuitement grâce à France Télévisions, qui diffusera certaines épreuves sur France 2, France 3 de 2h à 16h. Mais à quelle heure France 2 et France 3 opèrent la bascule ? Les premières épreuves de la journée sont à suivre jusqu'à 5h50 du matin sur France 2. Il faut ensuite passer sur la troisième chaîne jusqu'à 9h20. Passé cette heure, la Deux reprend l'antenne avec les JO de Pékin jusqu'à 12h55, avant de repasser sur France 3. Enfin, France 2 reprend la diffusion de la compétition à partir de 14h.

Les Jeux Olympiques 2022 se déroulant en Chine, les téléspectateurs français devront s'adapter au décalage horaire. En effet, il y a un décalage de 7 heures entre l'Hexagone et la Cité interdite. Les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront aux alentours de 1h30 (heure française) à 16h30 (heure française), en continu mais payant sur Eurosport, gratuitement sur France 2 et France 3.

Les Jeux olympiques de Pékin, du 4 février au 22 février 2022, sont à suivre à la télévision mais également en streaming, que ça soit en direct ou en replay. Du côté de France Télévision, il sera possible de suivre, comme les jeux d'été 2021, en direct la diffusion de la compétition sur la plateforme de streaming france.tv, sur franceinfo.fr et sur l'application france tv sport. La chaîne numérique Beijing 2022 h24 propose également l'intégralité de la compétition en continu 24/24h et 7j/7. Le lendemain, tous les événements de la veille seront accessibles en replay streaming. Notons qu'il est possible d'accéder à tous ces contenus via ordinateur, smartphone, Smart TV ou tablette.

Sur Eurosport, il est possible de profiter de la version digitale, Eurosport player, suivant plusieurs tarifs : 6,99 €/mois pour l'abonnement annuel, 9,99 €/mois pour l'abonnement mensuel avec un mois d'engagement, ou 69,99 €/mois pendant un an avec un engagement d'un an. Il est possible de suivre la compétition sur Eurosport player via mobille, tablette, ordinateur portable, Smart TV, console et clé électronique.