NBA en streaming : où regarder les matchs en France ? A quels prix ?

PROGRAMME TV NBA. Malgré le décalage horaire, il existe plusieurs solutions pour regarder légalement les matchs de NBA depuis la France. Plusieurs offres sont disponibles, à des tarifs variés. On fait le point.

Les passionnés français de basketball ont la possibilité de regarder les matchs de NBA aussi bien en direct (pourvu que vous soyez prêt à vous coucher tard) qu'en replay. Il faut dire que le championnat américain est particulièrement impressionnant et propose, à longueur de saison, des affiches souvent passionnantes et ce même avant les play-offs. Pour regarder les matchs de NBA, il faut cependant s'acquitter d'un abonnement afin d'avoir accès aux retransmissions, que ce soit au programme tv à la télévision ou en streaming sur ordinateur, tablettes ou smartphones. Deux offres sont disponibles pour les fans français.

C'est sans conteste l'offre la plus complète pour les amateurs de basketball, le NBA League Pass vous donne la possibilité de regarder tout ou partie des matchs de NBA (phases finales comprises) moyennant un abonnement à la saison. Disponible sur de nombreux appareils, allant des smartphones aux tablettes en passant par les consoles de jeu et les smart TV, l'application NBA permet aux abonnés de voir les matchs en direct mais aussi en replay. Plusieurs offres sont disponibles et permettent soit de suivre l'intégralité des matchs de la saison, soit d'accéder uniquement aux matchs de votre équipe de cœur dont les playoffs si celle-ci est qualifiée.

Offre Tarif Contenu League Pass classique à la saison 199,99€ Tous les matchs (dont les finales) League Pass Premium à la saison 229,99€ Tous les matchs (dont les finales) + double écran Team Pass à la saison 109,99€ Tous les matchs d'une seule équipe au choix (playoffs inclus si l'équipe est qualifiée) League Pass classique mensuel 24,99€/mois Tous les matchs (dont les finales) League Pass Premium mensuel 29,99€/mois Tous les matchs (dont les finales) + double écran Team Pass mensuel 14,99€/mois Tous les matchs d'une seule équipe au choix (playoffs inclus si l'équipe est qualifiée) Pass journalier 5,99€/jour

Si vous n'êtes pas prêt à dépenser autant d'argent pour regarder l'intégralité des matchs de NBA chaque saison, il existe également une offre un peu plus généraliste avec beIN Sports. En souscrivant à cette offre via votre opérateur TV (qu'il s'agisse de Canal, Free, Bouygues, SFR, Orange ou encore Fransat) ou bien directement via beIN Sports Connect, vous aurez accès à certaines grosses affiches du championnat de NBA pour le prix de 15€ par mois. Notez également que cet abonnement vous permet également de regarder d'autres sports dont le football et notamment La Ligue des Champions. Une aubaine pour les amateurs de sports en général et pas seulement de basket. Pour les plus fervents amateurs du ballon orange, on conseillera cependant de s'abonner au NBA League Pass, beaucoup plus complet.

